Rodrigo Pousa y Javier Barcón ganan el VIII Premio de Investigación Hume

El historiador ourensano Rodrigo Pousa, afincado en Vigo, ganó el VIII Premio de Investigación Hume 2023 con una investigación sobre As Pontes en el reinado de Felipe II y lo hizo en una convocatoria en la que el pontés Javier Barcón alcanzó de nuevo el segundo puesto, esta vez con un trabajo sobre la historia de un petrolero construido en Bazán que llevaba el nombre del municipio.

"Ganar un premio siempre es una sorpresa muy agradable", valoró Rodrigo Pousa, al tiempo que hizo hincapié en la importancia de este tipo de premios para promover la investigación histórica.

Su trabajo, As Pontes en el reinado de Felipe II (1556-1598). Administración jurisdiccional y municipal, se adentra en la configuración del concello en el siglo XVI, una época histórica que no estaba estudiada, tal y como destacaron desde el jurado del colectivo Hume de As Pontes.

"No seu traballo realiza un estudo da administración municipal coa modalidade de concello aberto e tamén sobre a administración xurdisdicional. Este traballo vén dar luz a unha parte importante da historia pontesa como é a historia moderna e permite coñecer o case nulo desenvolvemento urbano do municipio", destaca el jurado, que pone en valor que su investigación "posúe un gran estudo de campo, con rexistro do arquivo consultado e numerosas citas", además de "unha estrutura canónica, con introdución, desenvolvemento e conclusións claras, correctamente referenciada".

El pontés Javier Barcón, técnico especialista en delineación pero un apasionado de la investigación histórica y un clásico de este certamen, repite en el segundo puesto. "Me voy a seguir presentando, hasta que quede primero", dice entre risas y recuerda que recibió un accésit por un trabajo sobre el establo higiénico de As Pontes y dos segundos premios por una propuesta sobre las vidrieras de la iglesia del Poboado das Veigas y otra investigación sobre la reforestación durante el Franquismo.

Con Puentes de García Rodríguez surcó los mares habla sobre la construcción y botadura de un petrolero construido en los astilleros de la Empresa Nacional Bazán en Ferrol en el año 1952.

"Todo parte de una foto que vi, me resultó curioso y quería saber la historia que había detrás. Pero aprovecho para hablar de cómo se conseguía petróleo en el Franquismo, de cómo empezó Bazán, de los petroleros hundidos en las costas gallegas...", explica el autor.

El jurado destacó justo el "esforzo en vincular temas moi diversos, pero que teñen como fío condutor o mundo do petróleo e as súas implicacións industriais nun momento no que o debate mundial céntrase na sustentabilidade e na procura de alternativas aos combustibles fósiles".

"Incorpora os planos orixinais do buque, imaxes de época do interior e datos técnicos moi concretos sobre a súa vida útil. O apartado correspondente aos primeiros vehículos de motor que houbo nas Pontes é moi atractivo, por recompilar e poñer en orde datos inéditos, incluíndo fotografías de época. Así mesmo, a listaxe de estacións de servizo e empresas de transporte do século XX nas Pontes e a súa contorna achegan datos reveladores", dicen.

Qccésit. Hume, que otorga 2.000 euros al primer premio y 1.000 al segundo, decidió entregar también un accésit de 200 al trabajo Os grandes esquecidos. Os depósitos de augas do Poboado das Veigas, del arquitecto Jorge Vidal, natural de Ribeira de Piquín.

"Preténdese poñer en valor un elemento do patrimonio das Pontes para evitar que caia no esquecemento", detalla el jurado, que ensalza que hay entrevistas inéditas o ejemplos de referencia para su posible revalorización.

"Es una alegría ver que el trabajo es valorado y también poder aportar algo", indica el autor.