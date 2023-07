Rodríguez presenta en Meira la iniciativa 'Maleta viaxeira contra a violencia de xénero'

El Concello de Meira fue la nueva parada de la Maleta viaxeira contra a violencia de xénero, un proyecto impulsado por la subdelegación del Gobierno que acerca libros de diferentes temáticas relacionadas con el feminismo, la igualdad o el empoderamiento, entre otros, a la vecindad de los lugares por los que pasa. La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, fue la encargada de llevar la iniciativa a la localidad meirega.

Así, Rodríguez visitó la biblioteca de la casa de la cultura de Meira, donde estuvo acompañada por el alcalde, Antonio de Dios, y por la jefa de la unidad de violencia de género de la subdelegación, María Luisa Castro, y explicó que con esta propuesta, que estará tres meses en la localidad, quieren "chegar ao maior número de persoas da provincia, mulleres, homes, nenos e nenas, porque a violencia machista nos interpele a todas e todos e non podemos permitir retroceder nin dar un paso atrás neste sentido".

La maleta contiene títulos muy diversos, así como un diario de viaje en el que "as persoas que participen no proxecto poden deixar as súas reflexións sobre as lecturas", además de tener los Concellos la posibilidad de añadir máis libros acordes a las temáticas. La iniciativa pasó también por Viveiro, Sarria, Vilalba y Quiroga, así como por los centros penitenciarios de Bonxe e Monterroso.