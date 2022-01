Fernández pide explicaciones a Sanidade por la falta de médico en Ribeira de Piquín

El alcalde de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández, ha apremiado una reunión con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para que explique la razón por la que se encuentran en "muchas ocasiones" sin médico en el centro de salud.

Además, ha avanzado que le hará entrega de "las más de quinientas firmas" recogidas en este ayuntamiento de Lugo, las rubricas de "prácticamente todos los vecinos", que expresan su "rechazo" a esta carencia.

Fernández ha recordado que llevan "sin médico que atienda directamente desde el verano y empezamos el nuevo año de la misma forma".

"Aquí contamos con un médico cuando coincide y no sabemos cuando va a estar o no. No pedimos que se amplíe ningún servicio, simplemente pedimos que haya médico diario en O Chao do Posadouro (capitalidad del municipio)", ha reivindicado.

El regidor ha apelado a que "más del cincuenta por ciento de la población del concello es mayor de 65 años y tenemos una dispersión importante, con casi cuarenta núcleos".

Roberto Fernández ha subrayado que ya se comunicó esta situación al Sergas, que "no contesta", afea, para a renglón seguido insistir en mantener esa reunión con el conselleiro y entregarle las firmas.

"Queremos explicar la realidad que vivimos en Ribeira de Piquín y también de los ayuntamientos limítrofes. La situación es dramática y es una situación anormal", ha reconvenido.

Los vecinos se tienen que trasladar al centro de salud de Meira, y cuando "el médico está en Ribeira de Piquín se encuentra sobresaturado y la atención se ve rebajada en el tiempo".