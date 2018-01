Roban de madrugada en un bar de Castro de Ribeiras de Lea y lo intentan en otro

Los hosteleros de Castro de Ribeiras de Lea mostraron este viernes su preocupación tras una madrugada en la que se produjo un robo en el bar Fénix y otro intento, este sin éxito, en la pastelería-cafetería Améndoa. Ambos sucesos ocurrieron de madrugada, alrededor de las cinco, según señalaron los hosteleros, que denunciaron los hechos este viernes ante la Guardia Civil.



En el bar Fénix, situado en la calle que va al mercado ganadero, los ladrones rompieron una ventana de la fachada para acceder al interior del local. Una vez dentro, destrozaron la tragaperras y la máquina registradora, de la que se llevaron unos 400 euros, según confirma el responsable del local, Carlos González, que explica que él cerró el bar sobre las 0.00 horas y que "estaba todo tranquilo".



En el bar no hay cámaras, por lo que no saben cuántas personas estuvieron implicadas. En el caso de la pastelería Améndoa, situada en la Avenida Terra Chá, sí hay cámaras, pero tampoco muestran nada porque las que hay están situadas en el interior del local y los ladrones, que intentaron forzar la puerta, que es blindada, no consiguieron entrar. El cristal escarchó pero no llegó a romper. En este mismo establecimiento hace un año robaron 2.000 euros.