Roban instrumentos y equipos en una casa de Ponte de Outeiro

Varios jóvenes, que utilizaban una casa familiar de Ponte de Outeiro, en Castro de Rei, como local de ensayo de un grupo musical que estaban creando denuncian que estos días les robaron numerosos instrumentos y equipos de sonido.

"É unha casa familiar dun dos compoñentes pero alí non vive ninguén. Queda algo apartada, o que nos viña ben para tocar, e tiñamos alí case todo. Menos as guitarras eléctricas, que as levamos para a casa para ensaiar, levaron todo", explican, y enumeran una larga lista que aún no cerraron.

"Amplis, unha batería, micrófonos, mesas de mezcla, un teclado, varias guitarras acústicas, bafles...", enumeran, pero reconocen que no saben todavía a cuánto ascienden los daños porque aún están recopilando todo lo que tenían en la vivienda.

"Estamos catalogando, non era todo súper bo, pero son moitos cartos", dicen. Y añaden: "Era un grupo que estabamos formando, máis para pasalo ben entre amigos que outra cousa, e xa nos fastidiaron, pero o grupo seguirá", dicen tirando de humor, aunque tienen claro que "diso xa non aparece nada".

Los agentes los instaron a poner la denuncia en el cuartel, una vez que identifiquen todo lo que falta, a lo largo del día de hoy

Los jóvenes chairegos, que pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, tampoco saben con exactitud cuándo se cometió el robo, ya que en la última semana ninguno de ellos fue por la vivienda en la que ensayaban desde que se juntaron.

"Enterámonos o sábado porque o dono da casa foi por alí e xa se encontrou con que levaran todo", explican. Y ese mismo día varios agentes de la Guardia Civil se personaron en la vivienda, donde comprobaron que la puerta de la entrada estaba forzada.

En la vivienda, aparte de los instrumentos y los equipos de sonido que robaron, no echaron en falta nada más, en principio. "Pero tampouco hai moito máis para roubar, aparte dos mobles", explican.