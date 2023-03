Roban unos 200 euros de la caja de una peluquería pontesa cuando cerró a mediodía

La dueña de una peluquería de As Pontes denunció ante la Guardia Civil que el jueves a mediodía, concretamente a las 15.18 horas, un individuo forzó la cerradura de la puerta de su negocio y accedió al interior, de donde se llegó unos "200 euros entre billetes y monedas", explicó.

"Fue todo muy rápido. Saltó la alarma y me avisaron, pero cuando llegué desde mi casa, que me lleva escasos dos minutos, ya no había nadie", añade la propietaria de la peluquería, que asegura que en la cámara de seguridad se ve a un solo individuo que, con la cabeza cubierta, accede al local y se lleva el dinero que había en la caja registradora.

"Esto es un horror, no para de haber robos", dice, en alusión a otros dos sucesos que se registraron en otros establecimientos de la localidad y cuyos autores "podrían ser los mismos", afirma.

Así, hace una semana, se llevaron otros 300 euros en un bazar de la Avenida de Vilalba, donde también aprovecharon la pausa para comer y forzaron la puerta. Y hace ya varias semanas entraron en un almacén en la Rúa Pontedeume, donde sustrajeron entre 150 y 200 euros.