Roba yeguas en Muras, las anuncia en internet y las vende en O Carballiño

"É unha historia surrealista". Es el resumen que hace una de las víctimas de un hurto registrado en Muras el 28 de febrero, cuando presuntamente un vecino de Vilalba, de 29 años, se llevó "cinco bestas e un poldro" del lugar de O Aborbó, en la parroquia de O Viveiró, que eran de dos vecinos de la zona y estaban sueltos en el monte cerca de una finca propiedad del joven.

El supuesto autor de los hechos, que está siendo investigado por la Guardia Civil por un delito de hurto, no solo sustrajo los animales, sino que al parecer los habría anunciado en internet y encontró comprador en O Carballiño, a donde los trasladó la misma madrugada en la que se los llevó.

La clave de esta rocambolesca historia, y lo que permitió que fuese descubierto, se produjo cuando iniciaba el traslado de los animales. El camión en el que iba a transportarlos se quedó atrapado, por lo que solicitó la ayuda de un vecino para que acudiese al lugar a remolcarlo con un tractor.

"Nalquel momento o camión ía baleiro, así que o veciño non desconfiou. Dixéronlle que esperase un pouco máis adiante, por se o necesitaban de novo, e neses dez ou 15 minutos deberon cargalos. Se non é por iso ao mellor nunca os recuperariamos", relata una de las víctimas, confirmando que los hechos se produjeron en torno a las 23.00 horas. "Contra a medianoite deberon marchar de Muras e chegaron ás 4.00 da mañá ao Carballiño", añade.

El joven fue descubierto porque el camión en el que trasladó a los animales se quedó atrapado y pidió ayuda a un vecino

Una vez que sus dueños se percataron de que los animales no estaban en el lugar habitual, pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que inició la investigación. Fue entonces cuando tomó importancia el extraño movimiento del camión y cuando se supo que presuntamente el joven los había anunciado en internet y los había vendido en la localidad ourensana.

"Achegámonos ata alí para ver se os compradores accedían a ensinarnos as bestas para identificalas, e si que accederon", explica uno de los afectados, indicando que ya vuelven a tener bajo su custodia a los animales en Muras.

"Vendeunos por uns 1.000 euros, o valor real do mercado será o dobre, pero non son os cartos, é o feito", dice apesadumbrado, mientras explica que lo que menos desea es "discutir con ningún veciño".

"Os animais estaban fóra da súa finca, pero se consideraba que estaban facendo algún dano, tiña que dicilo, non facer isto", añade, afirmando que por su parte no reclamará nada más "que os gastos ocasionados polo transporte de volta". "Non quero máis problemas, eu olvídome do tema", concluye.

El joven vilalbés investigado por estos hechos ya ha sido puesto a disposición judicial.