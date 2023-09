Ritmos que fan tremer A Carballeira

Algo que naceu nunha conversa de catro amigos aos que lles gustaba o rock e querían ter un evento deste estilo musical no seu pobo xa é un dos festivais típicos de cada remate de verán en Parga, cuxos veciños agardan cada ano a chegada dos sons de baixos, guitarras eléctricas e baterías á Carballeira.

O Parga Rock, que xurdía en agosto de 2016 dentro da programación do San Roque, xa é un evento independente e recoñecido no municipio de Guitiriz, e seguíu medrando na sexta edición que trouxo novidades, e sobre todo moita música, que xa comezaba o venres cun pasatabernas a cargo de Axóuxere de Roupar e coa actuación de Señor Magick .

Público na sesión vermú do Parga Rock. D. CENDÁN

Das principais novidades do programa fala a organización do festival, composta por Martín Rábade, Verónica Lozano e Suso Figueira, que destaca "o recordo a Suso Penas -foi un dos grandes colaboradores da cita e integrante fundamental da "familia" do rock na localidade- co nomeamento do escenario como homenaxe, xa que finou hai uns meses", explicaron.

A outra gran inclusión foi a inauguración do Parga Rock Kids. Neste, cada neno recibiu un agasallo na sesión vermú, na que pequenos e maiores saltaron e cantaron as míticas cancións do 'Xabarín Club' versionadas por Collón de Lola.

Actuación de Collón de Lola. D. CENDÁN

Ademais diso, os rapaces que levaron o obsequio, que foi unha gorra do festival, subíronse á noite ao escenario a interpretar unhas cancións con Ith, banda galega con ampla experiencia na escena que animou aos asistentes coa presentación do seu último disco, "moito máis roqueiro que os anteriores, que eran máis pop rock", apuntan os organizadores.

Despois foi a quenda de Broa, grupo formado por integrantes de grandes bandas do panorama galego como Nao -que estivo na primeira edición do festival-. E seguiunos un dos pratos fortes, Tropa do Carallo, a nova formación liderada por Evaristo Páramos, que tomou o escenario con temas que fixeron saltar e bailar aos presentes.

Xa ben entrada a noite, Barbarian Prophecies puxo a tremer á Carballeira co seu estilo metal extremo, "un tipo de música que nunca falta no festival", explicaron desde a organización.

E o peche chegou con Abaixo Cu Sistema, banda portuguesa tributo a System of a Down, que interpretou os grandes temas do famoso grupo estadounidense.

Con esta sexta edición, na que non se puido desputar o III Aberto de Billarda por mor das malas condicións metereolóxicas, xa rematada, os impulsores do evento destacan "o crecemento que experimentou o festival co paso dos anos" tanto a nivel de cartel como de apoio da veciñanza, e avanzan que xa están "pensando en novidades" para a próxima cita.