"O ritmo de publicación actual é insostible"

Como foi a súa estadía no Centro Tyrone Guthrie de Annaghmakerrig?

É un sitio moi especial e particular, xa que é como un centro de retiro de artistas, aínda que non lles gusta chamalo así porque Guthrie, que lle dá nome ao centro, quería que á parte diso as persoas se relacionaran e houbera intercambios e aportacións culturais. Entón é un sitio onde estar e adicarte en exclusiva á túa obra, pero á vez tes horas marcadas, como a da comida, onde convives cos outros artistas. Eu de feito traducín poemas dalgún, un pintor debuxou algo relacionado con poemas meus, e houbo así ese tipo de relación, sempre enriquecedora.

E a súa experiencia desenvolvendo a súa obra nese contexto?

O tempo foi algo que me axudou moito, xa que ao ser un mes pódeste meter moito máis na experiencia e tes máis marxe para adicarlle á túa obra e a ti mesmo. Tes outra consciencia de estar noutro sitio, noutro ambiente e noutra dimensión mental, incluso. Ademais, ao ser un traballo totalmente persoal, foi distinto.

Como foi o proxecto que presentou e co que o escolleron para ir a Irlanda?

Levo traballando nel bastante tempo, pero adicáballo a contagotas, cando tiña ocos libres. Ao falar de poesía non me gusta falar de temas, xa que eu penso que o único tema que hai é o estilo, ao contrario que nunha novela, nun ensaio ou nunha investigación, xéneros onde si que ten que haber un eixo vertebrador temático. Eu fuxo un pouco disto e penso máis na escolla das palabras, na sonoridade e na rede de relacións na que se integran as verbas.

Que procedemento emprega cando se pon a escribir?

É un tema un pouco alleo, xa que penso que o proceso de escritura sempre ten que ser de descuberta, xa que se xa o tivese descuberto non o escribiría. Ten que haber algo de misterio no que eu fago e escribo. O meu proceso de traballo consiste en ler moito, apuntar ideas e non forzarme a escribir, cousa que puiden facer en Irlanda ao dispoñer de tempo e das instalacións que había alí, cun lago e cun monte no propio complexo.

O libro está xa rematado?

Aínda non, a pesar de que levaba esa intención, pero é a miña forma de facelo. Son unha persoa lenta e con moita présa (ri), pero estou tratando de exercitar a paciencia. O ritmo de publicación actual é insostible, estase saturando todo de novidades, e eu penso que si se escribe ben e se escribe pouco está ben, e se se escribe mal, e tamén pouco, mellor aínda (volve rir). Se escribes pouco non hai problema, xa que o erro na sociedade actual, e na literatura, é o exceso, e eu non quero caer niso.

Cambiando de tema, conte como entrou na asociación Muíño de Barxa.

Coñecina a través do ámbito laboral, e cando se me preguntou pareceume interesante, para aportar a proxectos locais e estar no tecido asociativo da miña terra. Tamén intentei reflectir esa parte máis literaria ou cultural na exposición que levamos a cabo, con referencias a autores chairegos.