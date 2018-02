El rico manjar verde pontés, a remojo

Llovió, vaya si llovió. De manera ininterrumpida y constante. Esta vez la climatología jugó en contra de la tradicional Feira do Grelo de As Pontes, que vio condicionada la asistencia de público, y puso más a remojo que nunca al rico manjar verde. Pese a todo, hubo muchos valientes que quisieron cumplir con la tradición más carnavalera de asistir a una nueva edición de esta cita, que una vez más contó con un amplísimo programa de actividades.

La primera parada fue el clásico concurso de cestas, que reunió a más de una veintena de productores de la zona, que trataron de sorprender al jurado con la calidad y presencia de sus grelos.

Josefa Basoa, de Espiñeredo, se llevó los 300 euros del primer premio en calidad, seguida de Josefa Filgueiras, de O Aparral, y de Telmo Carballeira, de la parroquia xermadesa de Piñeiro. El jurado otorgó otros tres accésits en esta categoría, valorados en 60 euros cada uno, a Purificación Franco, María José Castro y Divina Jove.

Además otorgó 300 euros a la cesta mejor decorada, que fue presentada por la joven María Belén Ansede, de Monfero, que se estrenaba en el certamen. Los 200, del segundo premio, fueron para la productora local Cynthia Arias.

A estos galardones se sumó uno en recuerdo a Alexandre Pérez Sindín, un pontés que promovió en sus inicios esta feria que suma ya 38 ediciones, y que recayó en la xermadesa María Luz Vázquez.

Todos los productores confirmaron que la calidad del grelo de este año "é moi boa", pero que las nevadas de los últimos días estropearon un poco el producto, que en las próximas semanas seguirá brotando con esplendor.

Además del grelo, los asistentes a la feria pudieron degustar los tradicionales freixós, que se elaboraron en una freixoeira gigante ubicada en la Avenida de A Coruña, o del menú degustación preparado para la ocasión, del que se despacharon unas 350 raciones.

Las muestras de Son de Campo de Fademur, la de camelias y razas autóctonas o las de Artpo y Amigos da Madeira, instaladas en el Mercado Vello, completaron la amplia oferta para los asistentes al evento, en el que tampoco faltó la animación musical.

No Cómbaro y Os Trevillas fueron los encargados de animar con sus melodías las calles, y las cantareiras Tanxugueiras mostraron su existoso trabajo en la carpa de la Praza de América.

El broche de oro de la Feira do Grelo de As Pontes llegó con el concierto de Treixadura, que presentó su último álbum en un auditorio Alovi con el cartel de no hay billetes.