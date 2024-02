Richy Leal: "El plazo para retirar los tiques está abierto hasta el día 1 de marzo"

¿Cómo surgió la idea?

Se me ocurrió a mí, luego convencí a otros dos vecinos de la zona de Os Chaos y A Cuíña, Poty y Peón, para que me ayudasen. Lo primero de todo fue buscar fecha para la fiesta, una cuestión que fue complicada por la cantidad de actividades y eventos que hay en As Pontes durante el verano y, lo siguiente, empezar a organizarlo todo. Ya tenemos confirmados los grupos: Foliada D`Ases, Origen, Malditos Pendejos y el DJ Álex Romero. La idea, este año, es que el día grande sea el viernes.

Para disfrutar de toda esa música habrá que esperar al 21 y 22 de junio, pero antes ya tienen otra propuesta.

Sí, el 9 de marzo celebraremos en el local del pulpo de A Fraga una comida baile. El menú, que tendrá un coste de 30 euros por persona y será gratis para los menores de doce años, incluirá paella, churrasco mixto, pollo, criollo, chorizo, postre y café. Además, habrá una sesión vermú con el DJ Álex Romero, que también animará la sobremesa.

¿Habrá alguna actividad más?

Sí, tendremos karaoke para los niños y alguna sorpresa más. También se sortearán regalos ente todos los asistentes, que fueron donados por los negocios de As Pontes, a los que estamos muy agradecidos por su colaboración.

¿Dónde se pueden retirar los tiques?

En los comercios Lecar712, Estanco Mari Carmen y en el 24 Horas. El plazo está abierto hasta el 1 de marzo. En principio el aforo del local del pulpo es de 150 personas, pero en caso de que haya más demanda tenemos previsto instalar una carpa en el exterior.