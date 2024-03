Ricardo García Mira: "En As Pontes hay proyectos, pero no un escenario ni un calendario claro"

Después de tres años y medio de investigación, acaban de presentar los resultados del proyecto Entrances, que involucró a 50 investigadores para estudiar 13 regiones europeas en transformación que dependían del carbón.

¿Cómo surge este estudio?

Es una respuesta de la UDC a una convocatoria de Bruselas del año 2016 de transición energética que buscaba obtener conocimientos de algo que no existía y nosotros nos presentamos para explorar desde la perspectiva social.

Se centran en 13 regiones que dependían del carbón. ¿Encontraron más diferencias o similitudes?

Más diferencias. Una de las primeras conclusiones del estudio es que no vale una política única. Cada región es diferente, tiene diferentes recursos, diferentes grupos vulnerables... De ahí que nuestra segunda conclusión es que es necesario contar con las comunidades locales. Se debe dar más poder a los gobiernos regionales, locales y a las diferentes estructuras ecologistas, sindicales... que tienen mucho que decir. Hay que descentralizar el poder, solo cuando acudes a lo local aprendes.

En el caso concreto de As Pontes. ¿Cuáles son los retos?

El éxito de las políticas de transición justa depende de las capacidades transformadoras de las regiones. En As Pontes una reindustrialización y una diversificación es más aconsejable que ir a un modelo único. Y hay proyectos, el problema es que la inversión en energía verde es un mero anuncio de momento, no hay un escenario dibujado ni un calendario de la perspectiva y la trayectoria futura para recuperar bienestar. La planta de Endesa fue un símbolo de bienestar y hay que mantener la mentalidad colectiva.

El proyecto Entrances tiene una perspectiva psicológica. ¿Qué se encontraron en As Pontes?

Un grado de incertidumbre amplio y desconocimiento. Y eso se ha manifestado en una pérdida de identidad, que se traduce en una menor resiliencia para salir de las dificultades. Entonces la gente tiende a emigrar y a buscar oportunidades fuera.

Se habla mucho de transición energética, pero hay voces que dicen que ni es justa ni es real.

Valoramos positivamente los convenios que ha intentado implantar el Gobierno, pero sigue existiendo esa incertidumbre. Hay que recuperar la ilusión, la identificación con el territorio, aplicar cambios en la gobernanza para contar más con lo local e invertir más en servicios sociales y tercera edad, porque la población envejece, y en apoyo a mujeres. La energía es un campo dominado por los hombres y las mujeres quedan desplazadas a puestos de menos relevancia. Los proyectos de Ence o la fábrica de neumáticos podrían emplear a una plantilla mayor que Endesa pero tienen que tener ese baño de género y favorecer el acceso a otros trabajadores.

¿Todo pasa por más financiación?

También por una planificación ordenada.

¿Y llegamos a tiempo?

Se están haciendo esfuerzos para que las políticas sean coherentes con los resultados de la investigación, que tiene el respaldo de la Comisión Europea.

En un estudio como este, ¿hay muchas presiones?

(Ríe). Cuando trabajas con independencia siempre hay presiones, pero tener el respaldo económico de la Comisión Europea significa no depender de nadie y trabajar con las manos libres. Yo he sido diputado del PSOE, pero siempre he sido científico. Este estudio es un escenario de cooperación que se puede llevar a la vida real. Siempre hemos invitado a los gobiernos a participar y ellos también deben sentarse en la misma mesa.