Ribeira de Piquín ultima las obras para instalar un cajero en el centro de salud

El Concello de Ribeira de Piquín está realizando una serie de obras en una parte de la planta baja del centro de salud de Chao do Pousadoiro con el objetivo de que se instale en este el nuevo cajero electrónico del que dispondrá el municipio.

El alcalde, Roberto Fernández Rico, explicó que son los operarios municipales quienes se encargan de preparar el espacio necesario para la colocación de este esperado servicio, fruto del acuerdo suscrito entre la Xunta de Galicia y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para llevar esta dotación a aquellos ayuntamientos que carecen de entidades bancarias.

"Está previsto que o instalen a próxima semana", concretó el regidor ribeirego, que recordó que el Concello debía facilitar el lugar para su instalación y que se optó por el centro de salud por tratarse de un edificio de titularidad municipal, a lo que se suma su céntrica ubicación y la disponibilidad del espacio para habilitarlo con la realización de una pequeña adecuación, dado que el Sergas solo hace uso de una parte del inmueble para la atención sanitaria.

IMPORTANCIA. Fernández Rico destaca que el contar con el cajero, que gestionará Abanca, implica sumar un servicio "moi importante" para el municipio, al no existir ni entidades bancarias ni ningún otro servicio financiero en la zona sin desplazarse a otra localidad. De su existencia podrán beneficiarse las dependencias municipales, así como los poco más de 500 vecinos del muncipio y los distintos negocios que mantienen su actividad en Ribeira de Piquín. Estos agradecen la mejora de servicios, aunque les gustaría que hubiese una oficina con personal.

"O ideal sería que houbese aquí unha pequena sucursal, aínda que non funcionase todos os días, pero está ben ter polo menos un caixeiro, todo o que sexa mellorar está ben, e será unha saída para a xente que ten que desprazarse para sacar cartos", apuntan desde Casa Horacio, a la espera de ver cómo funciona el cajero y las posibilidades que ofrece.

En la misma línea se manifestaban desde la Panadería do Chao: "De non haber sucursal, o mellor é o caixeiro, aínda que non sabemos se ás persoas maiores lles vai ser útil se non teñen quen lles bote unha man", indican, incidiendo también en que "o ideal é que houbese máis persoal nos bancos, pero bo é ter algo".

"Todos os servizos que se poidan ter é fenomenal, o que queremos é que se poñan, non que se quiten", valoran desde Casa Santa Comba, mientras desde la ferretería Casa Louro ven como "bo" que se apueste por instalar el cajero. "Non temos servizo e temos que ir a Meira para calquera cousa", precisa José Antonio Ares, de la ferretería, quien precisamente fue corresponsal bancario de Banesto durante más de 50 años.

Ares cesó su actividad cuando Banesto se integró en el Santander, cuya corresponsalía estuvo operativa hasta hace siete años y fue la última delegación financiera de un municipio que llegó a tener cuatro, sumando a las ya citadas las del Bilbao y el Pastor.

Solicitantes

Un total de 38 en Galicia, 4 en Lugo

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, detallaba en febrero en el Parlamento que son 38 los municipios que solicitaron la instalación de los cajeros en el marco del acuerdo entre Xunta y Fegamp, cuatro en Lugo: Samos, O Páramo, O Vicedo y Ribeira de Piquín.



Población

El objetivo de este proyecto es paliar la exclusión financiera que sufren más de 51.000 gallegos, de los que poco más de 4.700 son vecinos de estos cuatro concellos lucenses.



Abanca

Es la firma adjudicataria de la instalación y de gestionar los cajeros promovidos por la Administración, que deben incluir un periodo de formación y asesoramiento con personal presencial.