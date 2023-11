Ribeira de Piquín tendrá en 2024 el mayor presupuesto municipal de su historia

El Concello de Ribeira de Piquín llevará este jueves a pleno, a las 14.30 horas, el presupuesto municipal para el año 2024 con la "cifra máis alta da historia", en palabras de su regidor, Roberto Fernández Rico, que indica que las cuentas superarán los dos millones de euros.

"Cando entramos, en 2015, o orzamento do Concello non chegaba aos 500.000 euros", recuerda el alcalde de Ribeira de Piquín, que habla de "eficiencia en la gestión", de la municipalización de prácticamente todos los servicios y de la tramitación constante de solicitudes de ayudas a todas las administraciones públicas posibles, además de una pieza clave, la fundación Terreo.

La entidad, creada por iniciativa municipal para la puesta en valor de los activos y la riqueza natural del concello, empezará su actividad real el año que viene con la venta de porco celta y truchas de la piscifactoría, lo que eleva las cifras de las cuentas.

El presupuesto municipal total será de 2.055.458,74 euros, de los que 1.519.911,85 corresponden al propio Concello y 535.546,89 euros a la fundación Terreo.

"Sempre reservamos 30.000 euros para a fundación pero contamos iniciar a actividade en xaneiro, polo que os ingresos aumentan", dice el regidor de Ribeira de Piquín, que habla, entre bromas pero con una filosofía que defiende, de ser "autosuficientes economicamente".

Del presupuesto del Concello, el 70%, un total de 1.054.800 euros, se destinará a gasto de personal. "É unha cifra moi alta derivada dunha xestión directa, facemos todos os traballos directamente dende o Concello, tanto en servizos sociais, incluída a xestión do centro de día e o propio servizo de axuda no fogar, como as actuacións no abastecemento de auga, a electricidade, as rozas e as limpezas de vías e a execución de moitas obras", explica Fernández Rico, que asegura que aparte de lo que se va en personal, otro 20% del presupuesto total se destinará a diversas partidas para servicios sociales.

Un 16% del presupuesto, lo que supone un total de 238.421,12 euros, se reserva a inversiones, que principalmente se centrarán en la adecuación de una zona contigua al centro de día municipal y a la mejora de redes de abastecimiento de agua y al acondicionamiento de vías.

El Concello, como es habitual, reserva otra partida de 16.000 euros que se trasferirán a las distintas asociaciones que hay en el municipio.