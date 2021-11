Ribeira de Piquín impulsa un proyecto pionero para recuperar el cerdo celta

El concello lucense de Ribeira de Piquín y el asturiano de Vegadeo serán las sedes de un proyecto pionero que pretende contribuir a la recuperación y mantenimiento del cerdo celta, concretamente el Porco Celta y el Asturcelta.

También se procurará la limpieza forestal de los montes a través de un sistema alternativo de cierres que, de forma automatizada, permitan controlar el ganado en libertad, retenerlo y cebarlo, tal y como explicaron este jueves en la presentación oficial que se realizó en el Mirador de Barangón.

El proyecto, que nace a través del grupo operativo Forescelta, liderado por la asociación para el desarrollo del territorio interregional InterEo, que incluye concellos que forman parte de la Reserva da Biosfera Eo, Oscos, Terras do Burón, se financiará con 517.000 euros, de los que gran parte provienen de fondos europeos, y tendrá una duración de dos años.

"Buscabamos unha zona con dez hectáreas libres que se prestase e o Monte de Mestre era o sitio perfecto porque hai moita superficie e os peches pódense cambiar de localización"

Para la recuperación en extensivo del ganado porcino de raza celta se habilitarán dos zonas, una en Vegadeo y otra en Ribeira de Piquín, concretamente en el Monte de Mestre, que abarca unas 300 hectáreas de terreno gestionadas por los propios vecinos.

"Buscabamos unha zona con dez hectáreas libres que se prestase e o Monte de Mestre era o sitio perfecto porque hai moita superficie e os peches pódense cambiar de localización", explica el alcalde de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández Rico, que indica que la intención es que una vez pasen los dos años "os propios veciños sigan xestionando o proxecto".

Los primeros animales, según sus estimaciones, llegarán en el mes de marzo y se criarán en lotes de 50 en cada una de las zonas seleccionadas para el proyecto.

"A través deste proxecto hai beneficios para a recría, pero tamén para a limpeza dos montes", destaca el regidor, que indica que esta iniciativa "complementa perfectamente as liñas marcadas no Concello con proxectos a través dos que tratamos de poñer en valor os recursos propios", como la fundación Terreo o la producción ecológica que ya se anunció para Montefurado. "A intención co tempo sería ir máis alá da produción e poder chegar a transformar en Ribeira de Piquín o Porco Celta que se críe aquí", resaltó.