Ribeira de Piquín habilitará viviendas de emergencia social en antiguas unitarias

El Concello de Ribeira de Piquín acometerá obras para rehabilitar dos antiguas escuelas unitarias, concretamente la de Navallos y Santalla, ambas hoy en desuso y en mal estado. El objetivo del gobierno local es habilitar espacios para los vecinos y al mismo tiempo poder ofrecer viviendas de emergencia social, un servicio del que actualmente no dispone el concello.

"A idea é facer o mesmo nas dúas escolas respectando as construcións iniciais. Proxectamos facer locais sociais na planta baixa, onde estaban as propias escolas, e vivendas na planta alta, onde xa estaban as casas dos mestres", explica el regidor de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández Rico.

Las obras cuentan con una ayuda del 70% del GDR 3 y tienen que estar ejecutadas antes de septiembre de 2019. A la antigua escuela de Navallos, la que requiere una mayor inversión, se destinará un presupuesto total de alrededor de 60.000 euros.

"Hai que reformar todo, fachadas, interiores, ventás...", explica el regidor, que indica que en el caso de la unitaria de Santalla el presupuesto se recorta porque el tejado ya se restauró con una subvención de la Diputación de Lugo. En total, a esta actuación se destinarán unos 40.000 euros.

"Aproveitamos a distribución que xa teñen e así podemos ofrecer vivendas para emerxencias sociais, para xente sen recursos, cun problema concreto... Non había ningún local habilitado no concello para ningún tipo de emerxencia e cremos que é un servizo moi importante", confirma Fernández Rico, que explica que la idea de ofrecer las antiguas unitarias en alquiler como hacen en otros concellos es algo que, en principio, no barajan.

OTRAS OBRAS. El Concello de Ribeira de Piquín, además, ya acometió mejoras en las inmediaciones de la escuela de Navallos, donde habilitó un campo de la fiesta. Esta actuación se enmarca dentro de una partida de cerca de 80.000 euros que el gobierno local destina a la ejecución de dos obras de alquitranado, financiadas a través del Plan Único de la Diputación.

Esta actuación, que incluyó el alquitranado de la explanada situada entre la antigua escuela de Navallos y la iglesia parroquial, también sirvió para mejorar con alquitrán la carretera en el núcleo de Cabaceira, en la parroquia de Santalla, para ejecutar obras en el acceso a los depósitos de agua municipales de Chao do Pousadoiro, Esqueira y Navallos.

"O do campo da festa foi unha petición veciñal e era algo importante. Teñen unha asociación que funciona xenial en Navallos, é moi dinámica", valora el regidor de Ribeira de Piquín.