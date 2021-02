Ribeira de Piquín destina 100.000 euros a las traídas de agua de Muxén y Outariz

El Concello de Ribeira de Piquín acaba de finalizar las obras de construcción de dos nuevas traídas de agua en el municipio a las que se destinaron alrededor de 100.000 euros con cargo al plan único de la Diputación Provincial de Lugo y al Fondo de Compensación Ambiental o canon eólico.

Las nuevas traídas municipales, ubicadas en los lugares de Outariz, en la parroquia de Santalla, y Muxén, en la de Os Vaos, beneficiarán a cerca de una treintena de vecinos.

"As obras xa están executadas e son actuacións moi importantes para levar servizos básicos aos veciños. O noso obxectivo como goberno municipal é que todo o mundo, independentemente do nucleo onde resida, teña os mesmos servizos", indica el regidor de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández Rico, que resalta que a través de estas actuaciones, además, se pone fin a los problemas de desabastecimiento de algunos lugares, donde, y debido a la elevada media de edad de los vecinos, "impídelles conservar ben as traídas particulares".

El gobierno local, que prevé ejecutar otras ocho traídas en los próximos años, busca frenar los problemas de abastecimiento

Cada una de las nuevas traídas municipales tuvo un presupuesto total de unos 50.000 euros e incluyeron las captaciones, la red de abastecimiento, la construcción de sendos depósitos de agua y la red de distribución hasta todas las viviendas. Las obras de Muxén se financiaron con cargo al plan único de la Diputación de Lugo y las de Outariz se sufragaron a través del Fondo de Compensación Ambiental.

UNA PRIORIDAD. "A intención desta alcaldía é eliminar os problemas de abastecemento en todos os núcleos de Ribeira de Piquín antes do final deste mandato", apunta el regidor, que anuncia que el Concello tiene previstas otras dos nuevas traídas este año. Con esas ejecutadas, quedarían otras seis por hacer hasta 2023, que habrá nuevas elecciones municipales.

"No mandato pasado fixemos máis de 40 quilómetros de rede de abastecemento que beneficiaron a 17 núcleos de poboación de Ribeira de Piquín", confirma Roberto Fernández Rico, que asegura que darle una solución a los problemas con el agua siempre fue una prioridad para este gobierno local, y que se enmarca, dice, dentro de "unha aposta clara polos servizos municipais e por municipalizar os servizos".