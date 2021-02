Ribeira de Piquín crea una fundación para recuperar infraestructuras en desuso

El Concello de Ribeira de Piquín crea una fundación, bajo el nombre de TerrEo, con el objetivo de recuperar infraestructuras agroecológicas en desuso y para generar empleo en la localidad.

"Trataremos de recuperar infraestruturas do municipio, sempre baixo a etiqueta de ecolóxico. O noso obxectivo é poñer en marcha proxectos para crear emprego local, algo prioritario e moi necesario para fixar poboación e frear a despoboación do municipio", indica el regidor, Roberto Fernández Rico, que por el momento prefiere no hablar de proyectos concretos por si finalmente no consiguen desarrollarlos, aunque esta semana en el pleno ya se aprobó una modificación de crédito.

"A fundación é algo distinto ao que fan outros concellos, pero é algo necesario e cremos que será moi positivo para Ribeira de Piquín", dice el alcalde de un municipio con poco más de 500 habitantes. Y recuerda que llevan ya un tiempo trabajando en la puesta en marcha de esta nueva fundación.

Los estatutos se aprobaron el 2 de diciembre del año pasado y, después de estar toda la documentación a información pública, recibieron la aprobación definitiva, que se publicó este viernes en el Boletión Oficial da Provincia (BOP) de Lugo.

TerrEo se constituye como "unha organización de natureza fundacional, de interese galego, sen ánimo de lucro", dice el anuncio en el BOP, que especifica que los fines de esta nueva entidad serán "a posta en valor e o aproveitamento do patrimonio, co fin de fomentar o desenvolvemento rural e impulsar a economía social e local e a creación de emprego en Ribeira de Piquín e a súa contorna".

La fundación, que tendrá personalidad jurídica y se constituye por un tiempo indeterminado, podrá realizar diversas actividades como "acondicionamento e aproveitamento de bens e terras en desuso para destinalas á produción ecolóxica", "formación e creación de convenios de prácticas ou voluntariado con universidades ou empresas", "divulgación e publicidade das accións levadas a cabo pola fundación" o "dinamización económica do municipio e a súa contorna, con especial énfase da economía social".

"A fundación poderá realizar actividades económicas que teñan por obxecto o cumprimento dos fins fundacionais, ou sexan complementarias ou accesorias das anteriores, con sometemento ás normas reguladoras da defensa da competencia", se explica.