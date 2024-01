Ribeira de Piquín acogerá un centro de experimentación agroalimentaria

El Concello de Ribeira de Piquín, en colaboración con la fundación Terreo, proyecta crear un centro de experimentación agroalimentaria en la antigua escuela de O Chao do Pousadoiro con el objetivo de impulsar la apuesta por el rural, con asesoramiento, información y acompañamiento para poner en marcha nuevos proyectos.



"A fundación Terreo desenvólvese en tres áreas, a acuícola, coa cría e venda de troitas tras a recuperación da piscifactoría de Santalla; a gandeira, coa cría e comercialización de porco celta, e a agrícola, co plan de cultivos en Montefurado, e é nesta terceira área onde encaixa o novo centro de experimentación agroalimentaria", explica el regidor de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández.

"Queremos que se creen postos de traballo directos a través da fundación Terreo e que esas iniciativas sexan o espello doutros proxectos de iniciativa privada", dice el alcalde de un concello que ya no alcanza los 500 habitantes y que cuenta con los servicios justos pero que tiene la intención clara de no quedarse atrás.

El nuevo centro de experimentación agroalimentaria se ubicará en las instalaciones del antiguo colegio de la localidad, enfrente del consistorio. Para ello, el Concello de Ribeira de Piquín acaba de firmar un convenio de colaboración con la Diputación de Lugo para rehabilitar el inmueble.

La institución provincial aportará 83.000 euros y con esta partida el Concello impulsará la rehabilitación integral del exterior de la escuela con el objetivo de renovar la imagen del inmueble, mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y acondicionar el acceso principal del edificio.

El proyecto contempla el revestimiento de las cuatro fachadas, la urbanización de acceso a la parcela por la parte norte y la substitución de todas las carpinterías y de las puertas y ventanas por unas de aluminio, tanto en la fachada principal como en la trasera del edificio.

"Con esta colaboración reafirmamos o compromiso de cooperación cos concellos que mantemos dende esta institución provincial, dando resposta ás súas demandas para que poidan ofrecer máis e mellores servizos e infraestruturas públicas aos seus veciños, independentemente do lugar no que vivan, contribuíndo así a fixar poboación no rural", destacó el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras la firma del convenio.

El regidor de Ribeira de Piquín, por su parte, destacó que con esta actuación dan "un paso máis no conxunto de melloras que estamos a levar a cabo, tanto na dotación de equipamentos como de espazos públicos, creando contornos máis atractivos, accesibles, seguros e cómodos para vivir".

Las mejoras en esta zona incluyen la creación de una plaza pública que conectará el centro de día, ubicado en el que fue el Ceip Aníbal Otero, con la vieja escuela, que se convertirá en un edificio administrativo que albergará el centro de experimentación agroalimentaria. La oficina de Correos,que actualmente se ubica en este edificio, se trasladará.

El Concello y la fundación Terreo esperan sumar a los fondos aportados por la Diputación otra partida del Gobierno para adecuar el interior del inmueble, con lo que alcanzaría una inversión total de unos 170.000 euros.

Después, en las oficinas, habrá personal propio de la fundación Terreo y específico, que se incorporará con fondos de la entidad, que este 2024 cuenta con un presupuesto de 500.000 euros.

Las cifras crecieron para esta anualidad ya que a lo largo de este mes prevén empezar con la venta de las truchas —a finales de diciembre se aprobó en un pleno la ordenanza que regula su comercialización— y continuar con la de porco celta — ya fueron criados alrededor de un centenar de animales en los montes de Mestre y ya hay un nuevo censo de 50 cabezas—.

"Queremos dar asesoramento a persoas que se queiran incorporar á agricultura e tamén a veciños interesados en desenvolver novos proxectos. A finalidade é trasladar información e darlle á xente posibilidades e facelo cun forte carácter técnico. Apostamos pola divulgación e o asesoramento continuado, tamén nos procesos de venda", dice Fernández Rico, que asegura que el nuevo centro "será un ente crucial na comercialización".

"Somos moi bos produtores, pero moi malos vendedores. Podemos axudarlles coa burocracia e conseguir así un valor engadido de venda", asegura el regidor, que hace hincapié en la importancia de atraer inversión privada.

La fundación Terreo, a través del plan de cultivos de Montefurado, ya tiene plantadas dos hectáreas de kiwis y el Concello ya ha iniciado los trámites para alquilar otras 15 hectáreas de terreno para crear un polígono agroforestal de 17 hectáreas. Estas tierras se destinarán al cultivo de productos de huerta y frutales.

Un centro de día que quiere crecer

En el antiguo Ceip Aníbal Otero, el Concello de Ribeira de Piquín, en colaboración con la Diputación de Lugo, creó un centro de día que actualmente está dando servicio a 24 personas. Abrió sus puertas en el año 2019 y la inversión para este proyecto ascendió a 275.000 euros en total. Cuenta con una sala polivalente, otra de fisioterapia y rehabilitación, un despacho médico, baños, vestuarios y oficinas.



Residencia

El centro de día se ubica en la planta baja y el Concello siempre mostró su intención de poder acondicionar en el futuro el primer piso, habilitando una residencia de mayores con capacidad para otras 24 personas.