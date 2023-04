Rey de Miñotelo arrasa no concurso de gando frisón da XXXIX Moexmu

A gandería Rey de Miñotelo, da parroquia pastoricense de Aguarda, leva uns anos a demostrar que non ten rival nos concursos de gando da provincia, e mesmo de Galicia, e por se alguén tiña dúbidas, o certame celebrado na XXXIX Mostra Exposición Muimenta (Moemxu) refrendouno, con sete primeiros postos de once posibles para outras tantas reses.

A Vaca Gran Campioa do XXXVII Concurso de Gando Frisón da Moexmu, certame organizado pola comisión da feira e por Africor, volveu ser Rey 814 Beemer Yuri, un animal de catro lactacións (compite en vaca de cinco anos) que leva tres anos coroándose coma a mellor de Galicia.

Este novo título en Muimenta súmase a outras distincións recentes, coma de Reserva no último certame Internacional de Gandagro ou a de vaca Campioa de España Reserva no concurso celebrado en setembro.

E todo parece indicar que Yuri terá relevo na casa, pois nas cinco categorías de xatas e xovencas todos os títulos foron para exemplares de Rey de Miñotelo: Zynal (xatas ata oito meses), Holy (de oito a dez), Esencial (de once a 14), Zintal (de 15 a 18) e Soly (de 19 a 26 meses). Esta última, Rey 1085 Moovin Soly ET, fíxose ademais coa distinción de mellor xovenca, con Zintal como subcampioa.

Malia ao dominio de Yuri, tamén posuidora do mellor ubre do certame, algo máis discutida estivo a competición nas categorías de vacas adultas, onde Mahendra lle daba a Miñotelo o recoñecemento en vaca intermedia de tres anos, mentres que Cundis Adele Moovin, da gandería Pistulario (Santa Comba), se facía co de vaca nova ata 28 meses; Nanci, da Lagoa de Serabel (Xermade), co de 29 a 35 meses; Skali, de Penelas (Castro de Rei), co de vaca intermedia de catro anos; e Xela, de Casa Pozo (Lugo), co de vaca adulta de seis ou máis anos, así como co subcampionato de vacas adultas.

Miñotelo, nun concurso xulgado polo catalán Pol Collell, recibía tamén a distinción como mellor criador, tanto de xovencas como de vacas, escoltado nestes podios por A Vereda de Castro de Rei e por Casa Pozo, respectivamente.

O concurso de gando frisón da Moexmu, celebrado ao longo de toda a xornada do sábado nunha das naves do recinto feiral Manuel Vila de Muimenta, contou cunha gran afluencia de público.

Foron un total de 14 as participantes, procedentes de distintos puntos de Lugo, da Coruña e de Pontevedra, así coma de Asturias. De Castropol é precisamente Gorrello, que se fixo coa distición de mellor gandería de nova participación entre as cinco debutantes nesta edición da Moexmu.