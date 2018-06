Revolución agrícola da man dun negocio de ouro

Nunha época na que o comercio de proximidade loita contra vento e marea por sobrevivir aos duros envites das grandes superficies, aínda quedan negocios históricos que chegan a conmemorar as súas vodas de ouro.

O comercio agrícola Ferpu, situado na céntrica Praza do Hospital das Pontes, é un destes privilexiados. Á súa fronte permanecen aínda hoxe os seus fundadores, Antonio Lorenzo Toñito e a súa muller Celia Guerreiro, de 90 e 89 anos respectivamente. Dous mozos cunha vitalidade envexable, pese a soportar nas súas costas o esforzo de toda unha vida de traballo.

"Estiven un tempo na empresa -Calvo Sotelo- e na ferretería Casa Cabarcos que montara meu avó. Chegou un momento que cada irmán -eran tres, el o do medio- decidiu tomar o seu propio camiño e nós decantámonos por abrir outro negocio", rememora Toñito, botando a vista atrás a eses comezos incertos.

"A primeira idea foi montalo na Coruña. Estivemos case a punto, pero o dono do local díxome: "Mi consejo es que usted vaya para su pueblo, allí lo conocen y tendrá éxito"», conta cun sorriso, sabedor de que finalmente tomou a decisión axeitada.

En xuño de 1968 arrincaba o soño destes ponteses, que quixeron facer un guiño ás súas fillas co nome do comercio. "A maior chámase Puri e a pequena Fernanda. Tivemos que invertir os nomes porque Pufer non soaba moi ben", di entre risas, mentres confirma que os primeiros anos foron "moi moi bos, isto subía como a espuma".

E como acadaron tal éxito? "Sendo pioneiros", responde cheo de razón o home, que asegura que foron os primeiros "en traer para As Pontes dende Burgos as patacas de semente e moitas outras cousas novidosas como os bebedeiros, que algún cando entraba na tenda preguntaba se eran para facer queixos", ri mentres o conta.

"Traballamos moito, non foi broma", engade o creador deste emblemático negocio, que sempre tivo inquietude por aprender e explorar o sector para ofrecer o mellor aos seus clientes.

"Mira se fomos pioneiros que a principios dos anos 70 fun premiado para ampliar coñecementos nunha viaxe a Dinamarca á que fun coa muller e na que compartimos tempo e visitas con enxeñeiros agrónomos, outros expertos e ata co embaixador", conta o pontés, que valora esta experiencia como "algo extraordinario".

"Saír das Pontes, fóra de Galicia, chegar alí e ver o que facían coa agricultura foi incrible. Estaban moito máis avanzados", valora o empresario, que a partir dese momento continuou percorrendo medio mundo acompañado da súa inseperable Celia cun único propósito: coñecer as últimas tendencias no mundo agrícola.

"Italia, Francia, Suecia, Alemania, Austria, Suiza, Holanda, Brasil, México, Cuba...", vai enumerando Antonio, que ata decidiu destinar os aforros que tiña para cambiar de coche a unha excursión de mes e medio por Arxentina. "Viaxar sempre nos entusiasmou e foi clave para que Ferpu sexa o que é", sinala emocionado.

Pero non só decidiron traspasar fronteiras. Tamén percorreron palmo a palmo cada recuncho de España. "Coñecemos todo, todo, todo", di, unhas viaxes das que gardan multitude de anécdotas e de historias.

"Descubrín que o goberno fixera un intercambio comercial cos checos e trouxera uns tractores de 25 cabalos a Castela. Daquela había moi poucos por aquí". Así que non o pensou dúas veces e alá foi.

"Achegueime explotación por explotación preguntando se tiñan aqueles tractores que non se adaptaban ás grandes extensións, pero si que eran perfectos para Galicia", conta Toñito, que sempre tivo unha excelente visión para o negocio. E vaia se funcionaron.

"Cheguei a traer un cunha soa hora de traballo", asegura o empresario, que cre que o éxito de Ferpu se debe a "traballar e traballar". "Ata Celia ten descargado camións de penso", confirma, mentres ela asinte cun sorriso.

Estas e outras vivencias son as que máis resoan estes días no interior dun negocio que celebra cinco décadas de vida. "Nós xa festexamos o éxito coa familia sen necesidade de chegar aos 50", asegura Antonio, que non renunciou a engalanar o mostrador da tenda cunha fermosa imaxe antiga dos dous diante dese mítico escaparate.

E para os clientes teñen preparados uns agasallos. Uns pequenos testos nos que seguirán crecendo as mellores sementes das Pontes, as de Ferpu.