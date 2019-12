Revientan varios retrovisores a plena luz del día en Vilalba

Autores desconocidos reventaron varios retrovisores a plena luz del día en Vilalba. El último incidente se registró este miércoles en la céntrica Rúa dos Castros, a un paso de la casa consistorial.

"Deixei o coche enfrente da Caixa Rural, estivo aparcado de 11.00 a 14.30 horas máis ou menos, e cando cheguei atopeime co espello rebentado", explicó el propietario del vehículo, quien tuvo que recoger el retrovisor "todo desfeito" de la acera, por lo que parece un hecho intencionado y no un despiste de tráfico.

Inmediatamente se desplazó hasta la Policía Local para poner los hechos en conocimiento de los agentes. "Dixéronme que como non era algo de circulación tiña que ir ao cuartel e denuncieino na Garda Civil", indicó el dueño, que precisa que le confirmaron que en la misma zona ya hubo otros incidentes similares en días anteriores. "Como non teño o seguro a todo risco terei que asumilo eu. No desguace poden andar por 50 ou 60 euros e novo uns 200", dice el afectado.