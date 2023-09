Reunión infructuosa entre Urbaser y la plantilla en la tercera semana de huelga en Vilalba

El conflicto laboral entre Urbaser y su plantilla de Vilalba, en huelga indefinida desde el pasado 21 de agosto, no tiene visos de solucionarse en breve después de que la sexta reunión entre ambas partes para actualizar el convenio caducado en 2020 –la segunda desde que se inició el paro en el servicio de recogida de basura y limpieza viaria–, celebrada este lunes, finalizara sin ningún cambio en las negociaciones cuando el municipio ya está inmerso en la tercera semana de reivindicaciones.

"Non hai avance de ningún tipo. A empresa presentou a mesma proposta que nas dúas últimas reunións. Nós nesta ocasión fomos con boa vontade de negociar, incluso retiramos outro punto, outro máis, da plataforma. Xa non queda que quitar, pero cando unha parte non está interesada en negociar nada pois é moi difícil", lamentó Iván Rouco, representante de la plantilla vilalbesa, que cuenta con 13 trabajadores.

En este sentido, la propuesta sigue siendo un incremento salarial del 4% para 2023, del 3% en 2024 y otro 3% en 2025, pero los operarios ven "o escollo dos anos 2021 e 2022, nos que a perda de poder adquisitivo foi do 12% e pretenden que a asuman os traballadores, a empresa non vai aportar nin un euro", según explicó Rouco.

Frustrado por el devenir de una reunión que duró "media hora ou tres cuartos de hora" y tras la que su conclusión es que "a eles dálles igual que esteamos tres ou catro meses en folga", reconoció que ahora deben valorar "que vías tomar, estudaranse co sindicato".

Iván Rouco también explicó que por cada día de paro les "están descontando 45 euros de nómina" y lamentó que por ahora "ninguén fala de descontarlle aos cidadáns o pago de recibos destes días de folga que non se prestou o servizo, e sobre todo descontarlle o pago a Urbaser, que espero que así se faga".