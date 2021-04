Retoman un proyecto para rehabilitar el área fluvial de A Acea en Cabreiros

El área fluvial de A Acea de Cabreiros, en Xermade, es objeto de un proyecto de rehabilitación liderado por cuatro jóvenes arquitectos que, con la colaboración de la asociación vecinal, han logrado redactar un documento con el que buscan poder regenerar este espacio verde que fue muy popular en la época estival durante las décadas de los 80 y los 90, y que actualmente presenta un estado "degradado".

La iniciativa, que se remonta al año 2019, ha recibido ahora un nuevo impulso por parte de sus promotores, que han decidido poner en marcha una página de Facebook para explicar qué se esconde detrás de Xermola, Xermade Mola, y terminar con la redacción de un proyecto "moi necesario".

"Estaba un pouco parado e decidimos retomalo. Queriamos darlle visibilidade a través das redes sociais", explica Elena Pena, arquitecta y vecina de Cabreiros, que lidera un grupo de trabajo en el que también participan Inés Pérez, Diego Trincado y Raquel Quintáns.

Ellos han sido los encargados de redactar la propuesta técnica para devolver a la vida a este espacio público, que pese a estar dentro del ZEC Parga-Ladra-Támoga (Rede Natura 2000), ha sufrido un constante "abandono" que lo ha llevado a "unha paulatina falta de uso", explican.

Este espacio verde fue muy popular en la época estival durante las décadas de los 80 y los 90, y actualmente presenta un estado "degradado"

"Durante anos foi un punto de encontro e unión moi importante. Moitos nenos da zona aprenderon alí a nadar e incluso se celebraron actividades de piragüismo e kayaks", recuerda el presidente de la asociación vecinal, José Manuel Felpeto, recalcando que el deseo y la reivindicación de regenerar esta zona "vén de moi lonxe, case dende os inicios da asociación de veciños, aló polo ano 1997".

Además de la redacción del documento, que tienen previsto presentar ante diferentes administraciones para buscar posibles líneas de financiación —barajan la idea de llevarlo al Concello, Augas de Galicia o Diputación—, los responsables de Xermola también han puesto en marcha una encuesta online.

"Queremos que este proxecto de rexeneración estea baseado na recuperación do uso para a cidadanía, a dignificación da infraestrutura existente e o empoderamento a través da participación", indica Elena, incidiendo en que en la encuesta no solo "recollemos as necesidades que observan os veciños, senón tamén as potencialidades que ten este lugar".

A esto se suma además un álbum colaborativo de fotos que se puede visitar en internet. "Pedímoslle á xente que mande as súas imaxes non só do estado do lugar, senón de actividades que fixeran alí. Merendas, algún paseo, unha comida... Queremos mostrar os usos que ten para animar ás administracións a investir nela", añade la arquitecta, quien no descarta, cuando la situación sanitaria lo permita, organizar un encuentro con los vecinos para recabar sus propuestas.

"É un espazo fermoso, cheo de carballeiras, que ten que ter un aproveitamento social e cultural", concluye por su parte Felpeto.

Concurso internacional

El proyecto de recuperación de A Acea ha sido presentado al concurso internacional n’ODStudent, que premiará a las iniciativas que "contribuyan a mejorar la vida de las personas mediante la mejora del entorno".



Preselección

Habrá una preselección de diez proyectos que se darán a conocer el próximo 17 de abril. Entre ellos se premiará a los tres mejores, incluyendo una votación popular.



70

Son el número total de propuestas que concurrirán a este certamen de carácter internacional, donde hay representantes de los cinco continentes.