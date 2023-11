Reto importante a la vista en A Magdalena

El Rácing Vilalbés afronta hoy en A Magdalena, a las 16.00 horas, el "reto importante e bonito", tal y como lo definió su entrenador, Simón Lamas, de enfrentarse al actual líder destacado, el Zamora, que solo ha cedido hasta ahora un empate y una derrota, y ante el que busca su primera victoria como local.

El cuadro rojiverde llega a este encuentro tras sufrir una dura derrota en su visita al Fabril, la cual dejó "un sabor amargo" en el equipo. "Se alguén foi superior en máis momentos, fomos nós, pero o fútbol ten estas cousas. E esta categoría estanos demostrando que no momento en que te despistas, te descentras un pouco, os rivais golpean e fanche dano. Non podemos conceder porque non temos capacidade para conceder e aínda así gañar o partido", reflexionó Simón.

Aún así, el técnico se queda con cosas positivas, como que el equipo realizó un partido "completo, serio" y con "boas sensacións a nivel competitivo". Y confía en que todas ellas se mantengan en el partido de hoy contra el Zamora.

Para ello, pide a sus jugadores que aprendan del error del último partido. "Somos conscientes do que temos que facer para mellorar e iso é o mellor que pode ter un equipo: a capacidade para analizar, ver e corrixir", afirmó.

Simón considera que para sacar algo positivo hoy el Vilalbés debe ser "competitivo" en un partido "moi complicado" ante un "líder sólido" que está llamado a poder conseguir el título de Liga.

El Zamora solo lleva cuatro goles encajados, todos en el partido contra el Pontevedra, el único que perdió hasta ahora

Destacó del Zamora que solo lleva cuatro goles encajados, todos en un partido, y que cuenta con jugadores "de moita experiencia na categoría e incluso en superiores" y fichajes "de renome" de Primera RFEF "que van marcar a diferencia na categoría".

"Será un partido pechado, probablemente. E a ver cómo está o terreo de xogo e a meteoroloxía, que tamén poden ser chave", apuntó el técnico, que cree que el Vilalbés debe "impoñer un ritmo alto durante os 90 minutos", algo que les está "costando nos últimos partidos". De ahí, que se plantee realizar modificaciones en el once titular. Para elaborarlo, no podrá contar con Christian por lesión.

"Temos que facer o noso fútbol, ser competitivos, sólidos, non conceder ocasións de gol como estamos facendo e, a partir de aí, mellorar a fase ofensiva para ser máis eficaces", sentenció Simón.

Rácing Vilalbés: Santomé; López, Quico, Nathaniel, Luis, Javi Varela, Uzal, Jose Varela, Pablo Rey, Javi Rey y Santi.