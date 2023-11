Resulta ileso tras caer por un desnivel en la A-6 a la altura de Guitiriz

Un conductor resultó ileso después de que el vehículo que conducía se saliese de la vía, rompiese un vallado y se precipitase por un desnivel. El accidente se registró en la A-6, a la altura de Guitiriz.

Una persona particular fue quien, sobre las 16:00 horas, llamó al 112 para pedir ayuda. Indicaba que circulaba por la A-6, kilómetro 537, dirección Arteixo, en Lagostelle y que había visto una salida de vía de un turismo. No podía asegurar sí había personas heridas y atrapadas porque no había parado, pero indicaba que había sido un golpe muy fuerte.

Con estos datos, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de los Bomberos de Vilalba, que se desplazaron enseguida al punto. Además, informaron a la Guardia Civil de Tráfico, a los miembros del GES de Curtis y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Nada más llegar al lugar, los efectivos de Protección Civil indicaron que se trató de un accidente muy aparatoso. El coche, tras salirse de la vía, rompió un vallado y se precipitó por un desnivel. Afortunadamente, el conductor estaba fuera del turismo y, según se le informó al 112, resultó ileso.