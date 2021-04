Resuelto el contrato de las obras de la Casa da Botica, que volverán a licitarse

La junta de gobierno de la Diputación de Lugo aprobó ayer la resolución "por mutuo acordo", del contrato de ejecución de las obras para transformar la Casa da Botica de Guitiriz en un centro de atención a personas mayores. Una vez dado este paso, el organismo que preside José Tomé tendrá que volver a licitar y adjudicar el proyecto, por un importe aún por determinar.

Esta decisión, propuesta por la administración provincial y que aceptó la firma adjudicataria, la madrileña Joca, "estivo motivada polas dificultades que estaba tendo a empresa para acometer o proxecto", tal y como precisan desde la Diputación, incidiendo en que esta resolución "non implica ningunha nova carga económica para a institución provincial".

A la empresa hasta ahora responsable de la actuación se le abona la parte proporcional a los trabajos realizados -se fundieron los cementos del nuevo edificio que iba a ser aledaño a la Botica-, mientras que la Diputación reafirma su propósito de ver finalizado el proyecto, que entra en una nueva fase. "O meu compromiso, claro e inequívoco co Concello e cos veciños e veciñas de Guitiriz é facer a residencia de maiores e que estea rematada no ano 2022 e, en todo caso, antes de que finalice este mandato, en maio do 2023", aseguró José Tomé, tras un nuevo capítulo del largo camino iniciado hace más de una década para rehabilitar la Casa da Botica y que Guitiriz cuente con un geriátrico.

La primera premisa ya es factible, puesto que "as inclemencias do tempo deste inverno", como recuerdan desde la Diputación, llevaron a que se produjeran varios derrumbes en la estructura que desembocaron en la demolición del inmueble el 26 de enero. Y aunque en un primer momento se anunció que se respetaría una parte de la fachada, finalmente, por "decisión técnica", se derribó todo el histórico inmueble y se paró la obra.

Esto ha obligado a modificar el proyecto original -ya no existe la centenaria casa que se quería salvar-, un proceso en el que se halla la Diputación y que se espera completar "nun período curto de tempo", según avanzó Tomé.