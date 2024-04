Restaurantes curiosos da cociña chairega

Comer é unha experiencia por si mesma, pero o contorno é un engadido para os sentidos, quizais por iso triunfan tanto os restaurantes nas alturas, con vistas impoñentes, os situados nun lugar privilexiado ou, incluso, os que se agochan baixo terra. E non hai que ir moi lonxe para atopar este tipo de curiosidades. Na Terra Chá xa non se pode comer na Torre dos Andrade —o comedor do Parador está na ampliación— pero hai algunhas propostas onde a gastronomía comparte espazo no plato co lugar onde se degusta.

Casa do Rouco. C.Arias

Casa do Rouco (Román, Vilalba): o underground

Teitos redondeados, vigas de madeira, a pedra envolvéndoo todo. Nin unha fiestra, só luz artificial e un ambiente particular. Un non sabe se viaxa á Idade Media ou se entra nunha aldea hobbit de Tolkien, pero na parroquia vilalbesa de Román, baixo terra, pode adentrarse nun submundo que dende fóra só se intúe polas pequenas chemineas que emerxen no xardín.

É Casa do Rouco, un restaurante con 21 anos de historia, que semella ter máis dos que ten por ese aire de cripta antiga.

"Todos pensan que isto xa estaba, que é restaurado, pero construíuno meu pai, é obra nova, aquí non había nada", di Ana Cruña, a actual responsable do negocio familiar dende que seus pais, María Josefa Rouco e José María Cruña, abriron hai nove anos outro restaurante, A Mosquera, en Lugo.

"O restaurante abriuse como un complemento da casa de turismo rural, que hoxe temos pechada. Inaugurouse todo xunto, pero realmente o que sempre funcionou foi o restaurante. E empezamos moi ousados. Non tiñamos nin idea, pero a miña nai gustáballe a cociña e a meu pai comer ben", di Ana, mentres mostra un submundo duns 400 metros cadrados dividido en tres espazos —a bodega inicial, a cripta, que é un salón circular, e o último comedor— que podería acoller uns 150 comensais.

Ana Cruña, en Casa do Rouco. C.ARIAS

"A pena é natural pero aquí houbo que escavar moito e nalgunhas zonas picar moita pedra a martelo", di Ana, mentres seu pai, o encargado da obra, explica orgulloso: "Eu xa tiña en mente outra idea pero empecei a construílo dicindo que sería unha bodega, un anexo da casa. Son construtor, e deu resultado, sabía que o ía dar porque en toda Galicia non hai nada igual".

"É un sitio distinto, a propia construción é un reclamo. Á xente gústalle. Pero se non comesen ben non volverían", di a actual encargada dos fogóns, que fala dun restaurante de “comida tradicional” ao que tes que ir a propósito. "Nos inicios o menú principal era polbo, táboas de embutidos, tortillas e pouco máis. E a xente agora vén comer carne", di. Aínda que o caldo, o cocido ou o bacallau teñen un oco importante na carta —non traballan o menú do día—o chuletón é un dos pratos estrela. "Tamén o cerdo ibérico, a carne de Angus ou de guayú nacional", di Ana, que asegura que ten unha conta pendente coas redes sociais, pero que o boca a boca segue a ser a súa mellor publicidade.

"Podo presumir de ter unha clientela moi boa", apunta, mentres mira ao futuro. Pendentes dunha ampliación, o seu principal obxectivo é "seguir así".

LarOs Píos (Vilalba): como o bo viño, en cuba de madeira

No LarOs Píos —o nome vén do acrónimo de Lara e Óscar, os fillos de Julio Cazón e Mari Carmen Pérez, os promotores do negocio— un atopa un mundo diferente cando baixa as escaleiras do local, que abriu en Porta de Cima no ano 2005 despois de 13 anos na Rúa Basanta Silva como Bodegón Os Píos, e no que se poden acomodar uns cen comensais "adaptando moi ben as mesas".

"A parte de abaixo é a parte diferente, a máis enxebre, a que fala de nós, do rural, das nosas viaxes...", explican os donos, mentres camiñan entre un forno tradicional, unha artesa, varias barricas, unha ponte e varias fontes, entre as que ten un protagonismo especial o emblema, os píos, formando un salto de auga, e o pozo.

O pozo do LarOs Píos. C.Arias

Cando fixeron as reformas no local atoparon un manancial e deron forma ás ideas que Julio tiña en mente dende facía tempo. Así, montaron un sistema de auga para as fervenzas decorativas do restaurante, pero foron un paso máis alá e decidiron usar o manancial, cun "proceso con rexistro sanitario", para abastecer o negocio da súa propia auga. "Envasámola cada día", indican, mentres o líquido traslúcido vai escalando dentro dun pozo relucente, protexido por un cristal de metacrilato.

"Todos los meses de febrero cerramos unos 20 días para hacer un mantenimiento completo del local, incluido el pozo, para que arranque como nuevo", explica Óscar, actualmente á fronte do negocio familiar.

Mesa dentro dunha cuba. C.Arias

Os elementos etnográficos son sinais de identidade dun local que "mantén a tradición da comida galega" —na carta, son reclamos o xamón ao corte, o pescado fresco e as carnes da zona, que se complementan cun apoio claro aos produtos locais: queixo San Simón, capón e roscón de Vilalba— pero que tamén ofrece unha curiosidade aos amantes de comer en sitios diferentes. Aquí, como o bo viño, un pode sentarse dentro dunha cuba de madeira a catar sabores.

"Poden chegar a entrar seis persoas para tomar algo, pero para comer, para estar cómodos, o máis recomendable é para dous", din os propietarios.

Casa da Luz (Bretoña, A Pastoriza): sobre muíños

Na Casa da Luz de Bretoña, na Pastoriza, abriron catro fiestras no chan que son pequenas máquinas do tempo que conectan o comedor co pasado. Baixo o cristal, mantéñense parados no tempo catro antigos muíños. Recordan outros tempos nos que os veciños ían moer e tamén se conserva o cadro eléctrico que encendían para ter luz cando se apagaban. Eran outros tempos, que volven ao presente baixo os pés.

Casa da Luz. EP

"O comedor está dentro do hotel —un pequeno negocio que aposta polo rural con capacidade para 16 persoas— e funciona como salón de eventos, sexa para amigos, bautizos, comuñóns... Traballamos só baixo reserva pero abrimos case todos os sábados e os domingos do ano", di Sonia Lorido, a encargada de poñer en marcha esta máquina do tempo en xuño de 2023 xunto a José Luis Álvarez Bouso, co que rexentou durante unha década o restaurante O Castro, na Pastoriza.

E fala dun máximo de cen comensais e dun menú sen carta no que "cada un encarga o que quere".

"O inmoble era unha carpintería e unha tenda. Os donos dedicábanse á luz, de aí o nome. Comprábana en alta e vendíana en baixa", conta Sonia deste emblemático lugar no que os muíños deixaron de xirar nos anos 70 pero seguen moi presentes.

Casa da Luz. EP

Os recomendados pola Guía Michelin e a Guía Repsol

O restaurante vilalbés é o único da comarca recomendado pola Guía Michelin e un dos cinco recoñecidos en todo Lugo. Tamén está recomendado na Guía Repsol. Abriu as súas portas en 1976 da man de Teresa Vázquez. Ahora leva o negocio a súa filla, a sumiller Elísabet Castro. É un símbolo de alta cociña e pode presumir de que René Redzepi, o chef danés do Noma tantas veces premiado, estivo alí.

En Vilalba, un enxebre mesón, rexentado por Rosario Piñeiro, ostenta un Solete da Guía Repsol. A comida de sempre é o seu reclamo.

Galicia e Casa do Labrego

En Baamonde (Begonte), dous restaurantes famosos pola súa comida tradicional teñen Solete. O Galicia (1916) despegou con Xoán Corral e Estrella Ares, tras os que recolleron o testemuño os seus fillos. Paco e Antonio, irmáns de Xoán, puxéronse á fronte da Casa do Labrego (1978), onde Obdulia e Roberto —viúva e xenro de Paco— son hoxe os donos. Ambos son casas de labranza que semellan museos etnográficos.

O restaurante de Pilar García, cun Solete, mantén o espírito de taberna creado en 1950 polos seus avós, pero a carta evolucionou moito.

Na categoría de Soletes para perderse está este negocio de Cospeito, onde elaboran produtos artesáns dende 1979.

O outro Solete na comarca é para un restaurante que define a Guía Repsol como "estandarte del menú del día lucense, por calidad y cantidad". Os seus sete platos son famosos. Cándida Bello iniciouno no Viveiró, en Muras, en 1930.