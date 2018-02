El restaurante Suso de Castro, premiado con su primer Plato de Oro

El restaurante Suso de Castro está de enhorabuena. Este jueves recibía en la feria de turismo gastronómico Xantar de Ourense el Plato de Oro de Radio Turismo en reconocimiento a su buen hacer en los fogones y a su larga trayectoria, ya que en 2017 celebraron su 65 aniversario.



"Estamos súper agradecidos e moi contentos", explicó Manuel Blanco Trigo, actual responsable de este negocio familiar, que viajó a Ourense junto a su mujer, María Jesús Rodríguez, cuyos padres, Jesús Rodríguez y Sara Fernández, fundaron el negocio en 1952.



"Foi unha sorpresa, non contabamos con el", asegura Manuel, que en su discurso de agredecimiento le dedicó el galardón a sus suegros, que siempre tuvieron la ilusión de que el establecimiento se mantuviese en funcionamiento, y a la tercera generación "para que sigan traballando coa ilusión que sempre houbo".



Los actuales titulares del Suso, que asumieron su gestión hace doce años y han impulsado una importante reforma y ampliación hace tres, también quisieron agradecer la implicación de su plantilla "porque se non se traballa en equipo, esto non funciona".



El presidente de la Asociación provincial de empresarios de la hostelería de Lugo (Apehl), Cheché Real, fue el encargado de entregarles el preciado galardón, el primero de estas características que recibe el Suso, situado en la céntrica carballeira de Castro.