O restaurante Río Lea medra coa apertura dun hotel de dúas estrelas

Castro de Ribeiras de Lea xa conta cun hotel de dúas estrelas despois de que o restaurante Río Lea ampliara as súas instalacións para ofrecer este novo servizo, que estaba orfo na localidade.

O coñecido restaurante castrexo, que ten sona polas súas xornadas e pola súa comida caseira, amplía así a súa oferta, engadindo a hospedaxe, unha necesidade que tiña Castro de Ribeiras de Lea, que non contaba con nigún sitio destas características.

"O hotel empezou ben, hai demanda e funciona, así que estamos moi contentos con este inicio e moi motivados coa apertura, que era algo do que tiñamos moitas ganas", explica José Álvarez, propietario do local e impulsor deste novo hotel, que conta con 32 habitacións.

A construción do mesmo empezou antes da pandemia, no ano 2019, pero acabou despois, con progresos "no medio da pandemia, cando fomos avanzando nas cousas nas que puidemos", explica o propietario, que admite que empezaron "mellor do que esperábamos. Hai xente, a pesar de que a pandemia pasou hai pouco, o que é unha moi boa nova".

"Os veciños de Castro de Ribeiras de Lea reaccionaron ben á apertura e están contentos con contar con este servizo na vila", apunta tamén José, que engade que co hotel espera darlle "un impulso a Castro".

En canto aos clientes, o propietario explica que "xa hai un grupo de xente que traballa nas empresas da zona que é fixa todas as semanas, posto que o ter un sitio onde quedar facilítalles moito a vida ao ter aquí o seu lugar de traballo", ademais de ter xente "que vén visitar Castro ou os arredores e colle habitación aquí".

"En toda a zona, só encontras hoteis en Vilalba e despois xa en Lugo, por iso decidín entrar no sector, parecíame unha boa oportunidade e ademais unha achega á Terra Chá en canto a oferta de hospedaxe", prosegue José Álvarez, que tomou a decisión de facer o hotel xunto ao restaurante "despois de tela pensada de hai anos".

Outro dos motivos foi "a ilusión de seguir avanzando para que despois, cando eu me xubile, lle quede todo ao meu fillo, que lle gusta moito a hostalaría", explica o propietario, precisando que foi un investimento de presente, pero tamén de futuro, xa que a súa vocación pasou ao seu fillo, que "aínda que é moi novo xa o fai ben e ten ganas de traballar nisto".

Foi unha decisión que costou tomar, pero ao final nós queremos medrar e hai que arriscar e probar"

Así, un proxecto que empezou a ser ideado no ano 2000 viuse cumprido 20 anos despois, cando todo se deu ben para "dar un paso adiante e facelo realidade, con moito esforzo e con moita ilusión", di José, que admite que "foi unha decisión que costou tomar, pero ao final nós queremos medrar e hai que arriscar e probar".

Co hotel xa funcionando, José Álvarez xa pensa no seu novo proxecto, que vai ser a conversión "duns pisos que temos nuns bungalows para que a xente poida quedarse neles", explica, creando así ademais máis zonas de hospedaxe en Castro de Ribeiras de Lea.

Toda unha vida dedicada á hostalaría

José Álvarez é un gran exemplo de cando unha profesión pode definir toda unha vida, e é que a súa estivo ligada a hostalaría durante case todo o seu trascurso ata o momento. Foi "aos 14 anos" cando comezou a traballar xa no sector que, a posteriori, o ía acompañar ata a xubilación. Aínda que no restaurante Río Lea está gran parte da súa carreira, antes pasou por varios locais do Corgo —a súa vila natal—, de Lugo e mesmo de Girona, onde estivo traballando durante máis dunha década. E con toda esta bagaxe, José aínda quere seguir: "É algo que me gusta e que non quero deixar de todo".