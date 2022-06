La madrugada del 7 de junio de 2021 se produjeron en cadena una serie de acontecimientos que dieron origen a uno de los sucesos más espectaculares que se recuerdan en la capital chairega y que trajo unas consecuencias que hoy aún siguen de actualidad en la opinión pública vilalbesa.

El derrumbe y posterior incendio de la conocida como Casa das Maragatinas, del que ayer se cumplió un año, trajo consigo un quebradero de cabeza para sus propietarios y también para el Concello, que a raíz de aquel incidente decidió reorganizar el tráfico en la Rúa da Pravia alegando motivos de seguridad y para acometer unas necesarias obras de renovación de la traída municipal.

Y es que, aunque nunca se dijo oficialmente, todo apunta a que el mal estado de las tuberías, de fibrocemento, fue el principio del fin de la Casa das Maragatinas. Una supuesta fuga de agua, probablemente no inmediata, sería lo que hizo ceder el muro de contención y la fachada de la vivienda que, al caer, provocó un socavón en la acera, la rotura de la canalización del gas, un escape y, con los cables de la luz también al suelo, una explosión que derivó en un espectacular incendio que mantuvo en vilo durante varias horas a los vecinos -hubo que esperar a que llegara de Lugo un técnico de la compañía del gas para cortar el suministro-.

Desde entonces, los propietarios del inmueble siguen sin respuestas a lo que pasó y a lo que pueden hacer. "Estamos esperando a ver qué decide hacer el Concello. Por ahora están dando largas, mirando a ver si pasan los plazos, echándose la culpa con Espina y Delfín por la revisión de las tuberías. A nosotros nos tiraron la casa, nos la quemaron, y aquí estamos aguantando a ver si alguien se hace cargo de esto", asegura Rafael Nistal.

Añadió que ya han puesto este asunto en manos de abogados, "gente especializada", y que se han levantado actas con notario y recabado informes y testigos de lo ocurrido esa noche y en otras ocasiones, ya que, recuerda, "no es la primera vez que ocurren este tipo de roturas y averías en esta calle". Y enumera al menos cuatro casas que se vieron afectadas en los últimos años por el mal estado de las canalizaciones de la traída.

Por ello, reclama que "se nos paguen o compensen los daños". "En la casa no vivía nadie pero estaba habitable, todas las semanas iba por allí a ventilar. Estaba amueblada, había hasta plantas y cosas de cuando había la tienda de mis tías. Que de la noche a la mañana pase todo esto y que no haya responsable por ningún lado no es lógico", critica Nistal, al igual que el hecho de que el Concello tardara seis meses en arreglar la acera y cerrar el solar de la casa con un muro "al que no dejaron acceso".

OTROS CASOS. Aunque los dueños de la Casa das Maragatinas fueron los principales damnificados por este suceso, también hubo otros afectados, como los residentes en los edificios colindantes, que fueron desalojados y que no pudieron regresar a sus casas hasta entre siete y once días después.

"El Ayuntamiento nos exigió un informe externo para volver y tuvimos que pagarlo nosotros y nadie nos ha resarcido por ello. Las aseguradoras no se hacen cargo de requerimientos administrativos y si es algo que el Concello pide, cuando ellos dan el OK o no, y tiene técnicos propios para hacerlo, nos parece un poco injusto tener que hacernos cargo", explica Juan Fernández, vecino del número 49 de la Rúa da Pravia.

También indica que la empresa reparadora del seguro "no ha podido conseguir los permisos municipales" para poder hacer unas reparaciones a raíz del incendio y que han aparecido unas grietas en el inmueble que sospechan que salieron "al faltar la vivienda de al lado".

"No parecen preocupantes, pero hay que ver cómo evolucionan y vamos a consultarlo", afirma, mientras recuerda las sensaciones vividas hace un año. "En la feria del queso nos reencontramos con la enfermera que nos ayudó a salir de casa. Fue muy emocionante. Todo nuestro agradecimiento para el personal del 061, la Guardia Civil y los bomberos que trabajaron ese día", dice.

Tras el derrumbe y el incendio, la Rúa da Pravia estuvo cortada al tráfico 17 días y cuando reabrió lo hizo en una sola dirección, lo que motivó las quejas de comerciantes y vecinos, tanto por hacerse sin avisar como por no haber una consulta previa. El Concello alegó después, en una rueda de prensa posterior a una reunión de los comerciantes en la que estos acordaron hacer movilizaciones, que la medida era provisional y por seguridad.

Pero lo que iba a ser provisional va camino de convertirse en definitivo. De nada sirvieron a lo largo de doce meses las concentraciones en la Rúa da Pravia, ni una pitada por el pueblo ni las más de 2.500 firmas recogidas en contra de la unidireccionalidad de la calle.

El Concello presentó en marzo el proyecto de reforma integral y humanización de esta céntrica vía, que se convertirá en un bulevar y mantendrá la dirección hacia Mondoñedo. Pero, lo más importante, las obras permitirán la renovación de toda la traída, en una actuación con un presupuesto que ronda el millón de euros y que se financiará con un convenio entre la Diputación, que aportará 500.000 euros, y el Concello, que pone el resto.