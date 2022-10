Rescatan na piscina das Pontes unha muller que sufriu unha indisposición

Unha muller tivo que ser rescatada durante unha clase de natación na piscina municipal das Pontes tras sufrir unha indisposición que fixo que afundise na auga e que fose necesario practicarlle a reanimación cardiopulmonar.

Os feitos ocorreron na mañá do mércores, cando a usuaria se atopaba nun curso xunto a outros nove alumnos. Nun momento dado, o monitor percatouse de que non vía a muller e lanzouse inmediatamente á agua para tratar de sacala do fondo da piscina. Igualmente fixo o socorrista e entre os dous sacárona, inconsciente.

Ao momento, iniciaron as manobras para reanimala e outros monitores que estaban no ximnasio chamaron ao 112. "Nuns cinco minutos chegaron un médico, unha enfermeira e a ambulancia e xa se fixeron cargo, pero a muller xa respiraba e tiña pulso", explican dende a firma que xestiona a piscina.

A muller foi trasladada ao hospital a Ferrol, onde está fóra de perigo pero en observación, á espera de probas.