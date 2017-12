La resaca del Gordo abre los bancos y abarrota la administración Alcázar

"Lotería". El viernes, el día después, era impensable dar tres pasos por las calles de la capital chairega sin oír la palabra mágica, asociada a mil conversaciones que dan cuenta de la magnitud de un Gordo "muy repartido" que abrió de par en par las puertas de los bancos en sábado y abarrotó durante horas la histórica administración de loterías Alcázar de la Rúa da Pravia de Vilalba, responsable de la venta de 1.300 décimos del Gordo.



"Esto es algo extraordinario y hay que atender al público, dar servicio", apuntaban desde la oficina de comunicación del BBVA, una de las entidades con sucursal en Vilalba que tanto en la tarde del viernes como ayer hacía horas extra para que sus clientes pudieran depositar sus décimos o incluso cobrarlos. "O pago directo online está funcionando moi ben, é unha gran vantaxe con respecto a hai uns anos", apuntaban desde la acera de enfrente en Caixabank.



Y es que el movimiento de gente fue constante en todas las entidadades, donde el personal se multiplicaba -solo en la oficina de Abanca había diez personas para atender al público- e incluso se podían ver guardias de seguridad en algunas puertas.

Depositar el décimo para garantizar su seguridad y reunirse con asesores, principales consejos de la entidades bancarias



"A xente vén facer o depósito, para ter a tranquilidade de ter o boleto custodiado, e para a semana empezarase co asesoramento de expertos", explicó Teo Rivadulla, director de zona del banco Santander en Lugo, al tiempo que reconocía el "impacto brutal" que un premio de estas características, "trementadamente repartido" y con muchas familias con un décimo premiado, puede generar en Vilalba.



"Traducirase en xerar riqueza, estimulará o consumo, haberá compra de vivenda... Temos clientes de distintos sectores, pero bastante no gandeiro, o que lles permitirá facer investimentos nas explotacións", explicaba el viernes Walter Álvarez, director provincial de Abanca en Lugo. La entidad usó las redes sociales y la mensajería móvil para contactar con sus clientes para hacerles saber "que poden depositar o décimo por tranquilidade, xa que é un premio non nominativo", y después, en cada caso, asesorarles sobre cuestiones como el impacto fiscal, inversiones, planes de ahorro...



Aunque tanto la tarde del viernes -alguna oficina cerró pasadas las diez de la noche- como la jornada del viernes fueron movidas, son varios los que apuntan que será pasada la Navidad cuando realmente se vea la envergadura del premio. "Mucha gente no sabe que los bancos están abiertos, así que aún se notará más a partir del martes", apuntaban en otra entidad, idea que refrendaban en la oficina de Caixa Rural, donde su director, José Martín Paz, contó con el refuerzo de Daniel Villar.



"Esto vai ser a bomba, porque repercute en todo", aseguraban ambos, al tiempo que incidieron en que esta inyección de dinero en las entidades no solo beneficia a los propios ganadores, sino a toda la población, ya que el incremento del pasivo beneficia la concesión de préstamos.



"É unha alegría enorme, eu estou nervioso e non me tocou absolutamente nada, pero a maioría da xente que vén ademais de clientes son amigos, así que é unha satisfacción persoal e profesional", resumían en otra oficina bancaria, mientras los premiados se mezclaban con gente que aprovechó la ocasión para actualizar libretas o hacer consultas.



"Mellor imposible, está todo moi repartido e para moitas familias é un alivio, así que agora o que hai que pedir é un pouquiño de saúde para disfrutalo", explicaba en una de las oficinas una de las familias agraciadas, definiendo lo ocurrido como "un pelotazo".



LOS REPARTIDORES. Mientras el ir y venir de los titulares de décimos premiados era una constante en los bancos, la afluencia de gente no era menor en la administración de lotería de Vilalba. Las colas de gente se sucedían y lo que ocurría en ventanilla se resume en una frase: "Véndese de todo".



El responsable de la administración Alcázar, Daniel Formoso, agradecía un premio que "facía moita falta, porque a crise deixou pegada na comarca e esta é unha inxección econonómica importante". "É unha marabunta incrible", decía intentando resumir todo lo que se generó tras recibir la llamada de Lugo para informarlo del Gordo.



¿Y qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza en ese momento? Pues dos sentimientos combinados, la alegría "por toda a xente que o necesitaba, porque está moi repartido", y la tristeza "por miña avoa, miña nai e miña irmá, que non puideron vivir isto, aínda que seguro que o están vendo dende arriba e están supercontentas", dijo Daniel, recordando que fue su abuelo Daniel Vérez el que abrió la administración en 1927. Su abuela, Carmen Pita, y su madre, Carmen Vérez, y ahora él han mantenido vivo un legado familiar plagado de premios, "aínda que ningún coma este".



A solo unos kilómetros, su alegría se reproducía en la familia Cascudo de Alba, que apenas durmió "unhas tres horas" tras la fiesta del viernes. "Agora toca volver á normalidade. Dixémoslle aos clientes que había que pechar, hoxe xa era outro día e hai que seguir traballando", advertía David Eimil, mientras preparaba cafés y atendía a la prensa.



Más serenos y calmados, los propietarios del bar siguen pensando en aprovechar el dinero "para reformar o local". "Xa estabamos ampliando a cociña, e con isto podemos facelo sen tanta preocupación", aseguró el joven.



Y por si la suerte vuelve a llamar a su puerta, los vecinos aprovechan su visita al Cascudo para adquirir la lotería de Reyes. "Moitos fano por se acaso, e está voando", confirmó David con una sonrisa inmensa.