O certame da Feira de Cantería, Callos e Artesanía: un repicar moi desexado

"Este é un dos mellores días dos ano", dicía o canteiro vilalbés José Gómez de Bernardo, "Pepón", mentres lle ía dando forma a unha pensativa vella. El foi un dos 15 participantes do certame de cantería, un clásico da Feira da Cantería, Callos e Artesanía de Parga, retomada polo Concello de Guitiriz e a comunidade de montes de Santo Estevo logo dun ano sen poder celebrarse.

Cun programa reducido, adaptadado á realidade pandémica, poder ver o traballo en vivo dos canteiros foi un dos grandes atractivos desta cita, na que non faltaron os tradicionais callos, preparados polos bares locais As Marías e CIT, a mostra de artesanía e a animación musical da man da charanga guitiricense Os Trileros.

Durante toda a mañá, facer repicar as ferramentas nunha pedra, que varios deles aseguraban que estaba "ben dura", foi algo que todos agradeceron. "Era importante vir para que non se perda a tradición e dá gusto volver", indicaba o coruñés Marcos Fernández, que aprendeu a traballar a pedra, coma moitos outros, da man do mestre canteiro de Pardiñas Ramón Villar.

"É marabilloso estar aquí, poder traballar e xuntarnos, porque este tipo de eventos non son comúns" coincidía o vigués Rodrigo García Giraldez na súa segunda visita a Parga, logo de estrearse en 2019.

Tamén eran repetidores María Rivero, de Cee, que volvía logo da positiva experiencia da súa primeira participación, e Carlos Nieves, de Monforte, que leva dende 2012 sumándose a un evento que botaba en falta: "Tenía ganas de picar un poquito, echaba de menos tanto el ambiente como picar", dicía, tallando unha tartaruga.

Para tres dos canteiros, ademais, a volta tivo unha gratificación engadida. Pedro José Rodríguez Álvarez, cunha cara; Juan Vázquez, cunha ra, e Marcos Escudero, con outra cara, subiron ao simbólico podio do concurso e fixéronse cos premios en xogo, de 700, 500 e 200 euros.

"Mantense a liña dos outros anos", valorou o canteiro Xabier Varela, integrante do xurado, destacando tamén que o cambio de localización do certame foi positivo, se ben será necesario mellorar a firmeza das mesas para que piquen con máis comodidade.

"A afluencia non foi masiva, o que era de esperar, e neste caso o importante era recuperar a festa e que non quedase outro ano sen organizar", coincidiron a alcaldesa, Marisol Morandeira, e o presidente da comunidade de montes, José Manuel López, Portolamas, ámbos tamén membros do xurado e ademais debutantes na organización da cita.

Para os dous esta primeira experiencia lles serviu para tomar nota dos acertos e dos erros para mellorar de cara a vindeira edición, na que confían en poder recuperar a normalidade.