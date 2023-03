La reparación del Pontello dos Lobos avanza con la sustitución de la estructura

Las obras de reparación del Pontello dos Lobos, en Castro de Rei, avanzan de la mano de la Diputación, que invierte 314.000 euros en este proyecto, que incluye la reparación de la carretera que pasa por el lugar, y que une Castro de Rei y Cospeito.

La antigua estructura ya fue derruida y se colocó el nuevo marco prefabricado de hormigón. Ahora se trabaja "no recheo e na instalación dos muros de contención do terraplén para comezar nos vindeiros días co estendido do aglomerado", expuso la portavoz socialista del ente provincial, Pilar García Porto.

Una vez acabado el puente, el proyecto contempla el acondicionamiento de la carretera LU-P-1706, que une los municipios de Castro de Rei y Cospeito. También se procederá, en el primero de estos, a la renovación del asfalto de 1,5 kilómetros de la carretera, entre los puntos kilométricos 7,3 y 8,6. Para esto la institución provincial aporta 164.000 euros a mayores del presupuesto para el Pontello dos Lobos. A su vez, en Cospeito, se bachearán varios tramos de carretera y se renovará la señalización horizontal en su totalidad.

García Porto supervisó los trabajos en el Pontello dos Lobos, acompañada por la candidata del PSOE a la alcaldía de Castro de Rei, Alba Sinde, y aseguró que "avanza todo segundo o previsto".

Por otra parte, la Diputación aprobó en la junta de gobierno celebrada ayer dos acuerdos de colaboración con los concellos de Xermade y Láncara, a través de los que aportará 100.000 euros a cada uno para la mejora de vías.

En Xermade, las obras contemplan la reparación de carreteras en Roupar, Touza, Penavaqueira y Lousada. La ayuda representa el 83% del presupuesto total, aportando el gobierno local los 20.000 euros restantes.

En Láncara, se acondicionará la carretera y la acera de la Rúa Antonio Vázquez Quiroga, en A Pobra de San Xiao, y las vías municipales de Augalevada, Vilouzán, Galegos, Ariz y Bande. La Diputación aporta el 92,5% del total, y el Concello se hace cargo de la cantidad restante.

La institución provincial también aprobó la licitación, por un importe de 65.000 euros, del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de protección contra incendios de los Centros de Atención a Maiores.

Gayoso Castro

La Diputación de Lugo obtuvo la certificación de bienestar animal Welfare Quality para la explotación de producción y reproducción de raza cachena y también para la producción de leche de vacas de raza frisona en la Granxa Experimental de Leite, ambas pertenecientes a la Granxa Gayoso Castro.

Pilar García Porto y el diputado de Recursos Sostibles, Roberto Fernández Rico, recibieron el sello de calidad -avalado por la Comisión Europea- de la mano del director de Actividade Agroalimentaria en Bureau Veritas, Jacobo de Nóvoa.