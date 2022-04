Reordenar el tráfico, primer objetivo del estudio de movilidad de Vilalba

Después de casi dos años y 322 encuestas, el Concello de Vilalba presentó este martes el Estudio de Movilidad y Espacio Público (Eme), que guiará las futuras actuaciones en el casco urbano para mejorar la accesibilidad y dar mayor protagonismo al peatón. Para ello, uno de los primeros pasos será la reordenación del tráfico rodado, pero no el único, ya que el plan contempla la mejora de itinerarios peatonales y la reconfiguración del modelo de estacionamiento actual.

Así lo adelantaron el edil de infraestructuras, Luis Fernández, y la teniente de alcaldesa, Marta Rouco, quien insistió en que el Eme "implica unha forma de facer urbanismo con planificación para facer unha vila máis amable".

Los tres ejes en los que se basa el Eme, cuyas 180 páginas se pueden consultar en la web del Concello, son "Vilalba camiñable, Vilalba conectada e Vilalba próxima".

La primera pata consiste en fomentar los desplazamientos a pie en el casco urbano con "camiños máis seguros e saudables" a través de la humanización de calles -como la Rúa Calvario y la Rúa das Pedreiras, donde se ampliaron aceras y se instaló mobiliario-, la creación de una red de paseo que integre el Camino de Santiago, el Muíño do Rañego, el Paseo dos Condes y A Magdalena y el establecimiento de rutas seguras, especialmente para los colegios e institutos y el centro de salud.

Desde el Eme se plantea, en un futuro, consolidar el sentido único en más calles además de la Rúa da Pravia

Para lograr lo anterior, apuntó Fernández, es necesario aliviar el flujo rodado en las principales calles del casco urbano y crear enlaces perimetrales a los que trasladar el elevado volumen de tráfico y "crear un nodo de circulación", como el que se plantea para unir la Avenida de Cospeito con la Rúa da Feira, esta última con la Rúa Cidade de Lugo o Campo de Puente con la Rúa Muras.

En un futuro, el Eme incluso contempla la posibilidad de consolidar el sentido único en más calles además de la Rúa da Pravia, como Conde Pallares, Quart de Poblet o la Avenida da Terra Chá. Estos casos, dijeron los ediles, no se estudian a medio plazo para "non xerar máis caos circulatorio".

"Hai un número importantísimo de prazas de estacionamento sen usar", resumió Luis Fernández, quien enumeró aparcamientos como el de As Pedreiras -que reabrió este mismo martes al público-, el Campo da Feira o el del centro de salud. Añadió que todos se encuentran "a moi pouca distancia do centro da vila e conectados con beirarrúas amplas e nova iluminación na maioría dos casos".

"A zona azul e as zonas de aparcamento traen consigo unhas 800 prazas", cifró el edil, al tiempo que explicó que el cambio de modelo consiste en que "agora os coches tratan de entrar por todas as vías e aparcar no casco urbano, sen que o peón teña vantaxe, para pasar a un no que os coches aparquen no anel perimetral".

Con todas estas actuaciones, Vilalba se asegura una reducción de las emisiones, un estilo de vida más saludable y podrá concurrir a más fondos europeos.

Un 60% son desplazamientos dentro del casco urbano

El Eme arroja datos como que un 60% de los desplazamientos corresponden a trayectos cortos dentro del propio casco urbano, un 20% son de parroquias a la villa, un 5% entre parroquias y un 15% es con otros concellos.



Menos del 10% va a pie

Menos del 10% de los residentes en la localidad va a pie al trabajo.



Aparcamientos vacíos

Hasta un 65% de los espacios para aparcar están vacíos.



Cuatro nuevas rotondas

El Concello tiene en marcha el proyecto de dos rotondas en la Rúa da Pravia y estudia una enfrente del Mega Gadis y otra en la Avenida da Terra Chá.