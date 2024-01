La renovación integral del pabellón de Baamonde costará 1,3 millones

El Concello de Begonte está ultimando el proyecto para iniciar en breve el proceso de licitación de la renovación integral del pabellón de Baamonde, que cuenta con un presupuesto de 1.388.646,78 euros y con la que se prevé dar solución a diversos problemas que ofrece actualmente esta instalación.

Las obras incluyen la mejora y ampliación de la pista deportiva, que será de madera -actualmente es muy estrecha y las zonas de banquillos y de público están muy cerca de la de juego-; y la instalación de una nueva cubierta y un sistema de ventilación forzada, con el objetivo de evitar los problemas de condensación y de goteras que últimamente están obligando a suspender entrenamientos y partidos oficiales.

Destaca también la construcción de un nuevo graderío, que pasará de tener una capacidad de algo más de 100 personas a superar el medio millar y que dispondrá de total visibilidad. En ese lateral, además, se demolerán los vestuarios actuales y quedará debajo de las gradas una sala polivalente de unos 300 metros cuadrados.

Además, en el fondo contrario al acceso desde la calle se harán cuatro nuevos vestuarios y otro más para los árbitros, ya que los dos que hay ahora resultan insuficientes cuando se pretende programar partidos en un horario correlativo.

Esta será la primera actuación que se acometerá, para pasar después a demoler los vestuarios viejos y a renovar la pista y la cubierta en verano, con el objetivo de que la reforma esté terminada de cara al inicio de la próxima temporada.

ECONOMÍA. "É unha reforma integral, case como se o fixésemos novo, que sería o máis cómodo, pero non temos un espazo para construílo. Así que intentaremos perturbar o menos posible as actividades que se fan alí e que permaneza pechado o mínimo", explicó el alcalde begontés, José Ulla, sobre una actuación para la que ya cuenta con la financiación, tras firmar un acuerdo con la Consellería de Medio Ambiente, que ofrece un préstamo sin intereses a devolver en ocho años.

Así, el Concello ya tiene un "plan de financiamento que estipula o que se devolvería cada ano", pero a su vez el equipo de gobierno está buscando otras vías para que las arcas municipales no tengan que asumir todo el gasto.

"O obxectivo sería conseguir un convenio a tres bandas para financiar boa parte do proxecto ou, se fose posible, a súa totalidade. Xa tiven conversas coa Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta e contactos coa Deputación. Co deputado de Deportes xa mantiven unha reunión e estou pendente de se me conceden unha co presidente", explicó Ulla.

El regidor también incidió en que el pabellón de Begonte es una instalación que acoge numerosas actividades y se queda pequeño para algunas de ellas, como determinados partidos o el Torneo Terra Chá de gimnasia rítmica.

"O que nos moveu a facer este proxecto é a necesidade que temos polo volume de uso que hai no pavillón, tanto polas escolas deportivas municipais e os clubs que temos", dijo, satisfecho por un proyecto que permitirá "mellorar o confort" de las instalaciones y "facilitar os adestramentos e as competicións".