Renovación de espazos e novos usos en inmobles

Begonte tiña 3.587 persoas censadas en 2006, unha cifra que foi minguando ata baixar dos 3.000 en 2020, con 2.978 veciños censados. A media de idade é de 54,92 anos.

Ten case 127 quilómetros cadrados, repartidos en 19 parroquias: Baamonde, Baldomar, Begonte, Bóveda, Carral, Castro, Cerdeiras, Damil, Donalbai, Felmil, Gaibor, Illán, Pacios, Saavedra, Santalla de Pena, San Vicente de Pena, Trobo, Uriz e Virís. E limita con Rábade, Cospeito, Outeiro de Rei, Friol, Guitiriz e Vilalba .

O actual alcalde de Begonte, José Ulla, gañou as eleccións en 2007, con cinco edís, pero un pacto entre Independentes por Begonte (IBT) e PSOE e o apoio puntual do BNG, con dous concelleiros cada un deles, deulle o bastón de mando ao independente José Antonio Vázquez. Para os seguintes comicios, este enrolouse como número dous do PP, que alcanzou a maioría absoluta con oito representantes, fronte aos dous do PSOE e un de IBT, mentres que o BNG desaparecía da corporación. Os populares subiron a nove nas municipais de 2019.

As romerías dos Milagres de Saavedra ou do San Vitorio de Damil e as festas do San Pedro de Begonte e da Virxe do Rosario de Baamonde, entre outras parroquias, únense ao Festival 27373, a Festa da Empanada ou o Nadal en Begonte.

A aparencia que tiña a contorna da casa consistorial de Begonte cando se empezou a publicar A Chaira pouco ten que ver coa de agora, despois de que se puxese fin a un proxecto de renovación integral da Praza Irmáns Souto Montenegro e do edificio do concello, dándolle unha maior funcionalidade e accesibilidade, ademais de incrementar os servizos.

Por unha banda, rehabilitouse e modernizouse o edificio municipal e, por outra, acondicionáronse por completo a praza e a rúa que lle dá acceso, priorizando o seu uso peonil, así como o acceso directo desde a Nacional VI, substituíndo as antigas escaleiras por un sistema de ramplas. Ademais, a praza ampliouse nuns 800 metros cadrados coa compra dun terreo adxacente, que permitirá organizar nela diversos eventos.

Este plan de mellora conxunto contou cun investimento duns 900.000 euros, aos que hai que sumar as distintas partidas destinadas á rehabilitación da antiga cámara agraria, que mercou o Concello á Xunta en 2016 e que se atopa na recta final das obras, a cargo dun obradoiro de emprego.

Algo similar ao da Praza Irmáns Souto Montenegro ocorre coa de Baamonde, reformada tamén na súa totalidade nos últimos anos, dotándoa dunha nova fonte, un xardín vertical, iluminación led e un novo parque infantil no que unha tirolina de 28 metros é a grande atracción.

Con estas importantes reformas, ambos espazos públicos convértense nun atractivo máis que sumar se alguén quere pasar o día polo concello, visitando o belén electrónico, Festa de Interese Turístico dende o ano 2014, se coincide nos meses de decembro ou de xaneiro, ou os clubs fluviais de Begonte e de Baamonde, onde tamén se fan actividades como a Festa da Empanada ou o Festival 27373 no verán, no caso do primeiro, ou o torneo de fútbol burbulla ou acampadas de boy scouts, no do segundo, onde o Cercud tamén aspira a poder crear un museo etnográfico sobre o pan no antigo muíño.

Co apartado turístico ben encamiñado, grazas tamén ao paso do Camiño Norte polo municipio, a teima xeral pasa pola mellora dos servizos sociais. Á recente nova adxudicación do SAF, únese a apertura da Casa Niño en 2016 e a do centro de día en 2010 e algunha novedosa iniciativa, aproveitando o interese por vivir en localidades máis pequenas a raíz da pandemia do covid-19, como as axudas municipais para a construción ou rehabilitación de vivendas ou a creación dunha base de datos que recolla inmobles e fincas dispoñibles e facilite o contacto entre vendedores e compradores, co obxectivo de axudar á fixación de poboación nun concello que conta con moi boas comunicacións.

Nesa loita polos servizos básicos no rural están os veciños de Baamonde, que levan meses pedindo a reapertura do centro médico e que non se peche o colexio da localidade, onde o Concello, en colaboración coa Xunta, proxecta a posta en marcha dun conservatorio de música e dun auditorio, algo que as familias dos alumnos consideran que é incompatible coa actual función das instalacións.

E no medio de todas estas novidades do último lustro, hai outras cousas que de momento permanecen invariables respecto á década anterior, como é o caso dos polígonos industriais. Aos parques de Begonte e de Carral, nos que non se acometeron proxectos de ampliación, íase unir a grande área industrial de Pacios-Baamonde. Mais parece que co paso do tempo o proxecto vai quedando cada vez máis no fondo do caixón.

