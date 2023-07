El vicealcalde de Vilalba, Modesto Renda, inicia este martes 11 un "pioneiro proceso de escoita" por el que se reunirá con los vecinos de todas las parroquias para que los vecinos puedan exponer y decidir "as prioridades" de obras en el rural de la capital chairega.

La primera será en Nete, a las 21.15 horas y la siguiente está prevista para el próximo viernes, a la misma hora, en la parroquia de Distriz.

"O meu xeito de traballar no rural será reunirme coa veciñanza parroquia a parroquia, expoñer o diñeiro co que se conta no Concello e que sexan os veciños os que decidan as prioridades", resumió Renda su primera medida como responsable de obras en el rural.

Añadió que esta iniciativa "camiñará paralela á execución das obras comprometidas" y que supone el cumplimiento de una de las medidas que con más fuerza defendió en la pasada campaña electoral. "Queremos gobernar escoitando e o meu obxectivo como responsable de infraestruturas rurais será facer xustiza en materia de investimentos coas parroquias", sentenció el portavoz de Vilalba Aberta.