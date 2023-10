Renda: "Dupliquei o horario de traballo, estes días o tempo libre é o que durmo"

O pasado martes, como ten por costume, Modesto Renda chegaba ao redor das 7.45 á súa oficina da casa do concello da capital chairega -compartida coas outras dúas concelleiras de Vilalba Aberta- disposto a afrontar un novo día, semellante ao resto e a un tempo completamente distinto. A dimisión por sorpresa da socialista Elba Veleiro no pleno vespertino do luns convertía ao vicealcalde en alcalde en funcións ata que se celebre unha nova sesión na que se volva entregar o bastón de mando.

"Dupleiquei o horario de traballo, estes días dedícolle ao Concello todo o tempo, dende que me levanto ata practicamente cando me deito; non hai tempo libre, o único basicamente é o que durmo", di Renda, que nesa primeira xornada como rexedor marchaba do consistorio ao redor das nove da noite -antes íase comer sobre as catro e logo visitaba as parroquias, un dos cometidos demorados puntualmente-.

E igual nos seguintes días, ata que a duplicidade de tarefas desapareza, pois asegura que en ningún momento se propuxo postularse para o cargo, xa que entende que "a cohesión do goberno de coalición é unha condición indispensable" ata as vindeiras eleccións.

Co máximo "respecto" pola decisión de Veleiro, Renda explica que, aínda que só sexa por uns días, o seu propósito é exercer "coa responsabilidade que implica este momento de transición; a miña tarefa é velar pola estabilidade institucional de aquí á elección da nova alcaldesa ou alcalde" e que así "non haxa nin o máis mínimo retraso administrativo nos proxectos que temos en marcha en beneficio dos veciños".

Ás oito áreas de Vilalba Aberta, catro delas asumidas en primeira persoa, Renda suma estes días, por exemplo, "un traballo continuado de lectura e cotexo de documentos previos á firma". "É un labor cunha gran responsabilidade, pero se xa era unha gran satisfacción exercer os labores de vicealcalde, asumir os de alcalde, aínda que sexa dunha forma coxuntural, pois supón un enriquecemento que, por enriba de todo o traballo que hai, compensa", asegura, coa posibilidade engadida de ter "máis marxe para facer cousas, para poder axudar aos veciños e ser máis útil".

E por iso, e aínda que recoñece rindo que "probablemente a miña parella non me votaría como alcalde", Modesto Renda pasa estes días apurando firmas e falando cos veciños "na rúa e no despacho", durmindo "unhas cinco horas" e erguéndose ás 5.45 para poder facer un exercicio físico que "é terapia". "Necesítoo para sobrevivir, mental e fisicamente, e así xa veño despexado para o Concello", disposto a afrontar unha nova xornada, sexa no posto que sexa.