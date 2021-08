O renacer da esencia artesá de Pardiñas

Houbo que esperar o dobre que outros anos para disfrutar da terceira pata que sostén ese gran banco que acolle a centos de fieis que é o Festival de Pardiñas. Á música de distintos estilos e aos instrumentos tradicionais únese desde os inicios desta cita a Mostra de Artesanía, que na primeira fin de semana completa de agosto regresou, a un lugar distinto, pero sen perder a súa esencia de sempre.

No cambio de formato que viviu Pardiñas no 2020 a causa do covid-19 non se incluíu este tercer pé, máis aló de facer unha homenaxe aos artesáns desta cita nas últimas xornadas da que foi a XLI edición. Pero neste ano, a asociación Xermolos non quixo deixar pasar máis tempo para recuperar a mostra artesá, e fíxoo como epílogo á Mostra de Instrumentos de Música Tradicional que se celebrou o sábado, repetindo escenario.

Así, o campo da feira de Parga volveu encherse este domingo de xente, algúns asíduos de Pardiñas e outros máis novatos, que non quixeron perderse todo o que a esencia artesá de Pardiñas ofrecía, da man de preto dunha trintena de artesáns de toda Galicia: complementos de coiro, impresos en 3D, de gancho, de macramé ou de tea -con distintos estampados ou alusións á cultura galega-; obxectos coa madeira como protagonista, abanos decorados, traxes tradicionais galegos ou foles de gaitas, entre outras cousas.

Tamén houbo un espazo para as demostracións en directo, como no posto do taller vilalbés de Fusaiola, onde se podía ver o traballo dun tear, ou para os nenos e os non tan nenos, cun recuncho cos xogos de mesa e inxenio de Brazolinda, de Santiago. Ademais, o ilustrador Cristian F. Caruncho compartiu as súas obras cos presentes nun dos postos.

O bo tempo animou ao público durante toda a xornada, pero tamén un aberto de billarda, con 40 participantes, e a música, coa animación musical e os pasarrúas de Caivanca e do grupo Brassica Rapa, que pola tarde ofreceu un concerto que puxo o punto final a esta mostra. Pero o Festival de Pardiñas non rematou aquí. Os actos continúan dentro dunhas semanas, con tres xornadas cheas de música e cultura.

Os días 27 e 28 a acción trasládase ao campo da feira de Guitiriz. O venres, Asubíos da Chaira fará un pasarrúas e os grupo irlandeses Backwest e Guezos actuará ás 21.00 e ás 22.30 horas, respectivamente. O aforo é limitado e é preciso anotarse en [email protected]

O sábado será o Urban Witiricus, con graffitti, a actuación de Paco Nogueiras, a entrega de premios do XLII Certame Terra Chá de Creación Infanil e Xuvenil e os concertos de High Paw e Sabino.

O programa remata o 29 en Pardiñas con pasaldeas a cargo de Os Carunchos e fin de festa e sesión vermú na escola.