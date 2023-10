Remar juntas para vivir

Dicen que un diagnóstico de cáncer te deja sin horizonte, pero ellas se han dibujado uno nuevo y ahora hay otra etiqueta que las define mejor: deportistas. Reman juntas para vivir y lo hacen en el equipo de Barco Dragón, una modalidad de piragüismo con orígenes en Asia y con beneficios para mujeres que se están recuperando de un cáncer de mama. Pertenecen al club pontés Náutico Folixa, están federadas, compiten con un entrenador, Iván Pena, que se ha convertido en una pieza clave para todas, y tienen un objetivo claro: seguir remando.

"Quedas muy noqueada. Es como si cayera delante de ti una bomba atómica solo con escuchar la palabra", explican varias mujeres supervivientes de cáncer, la mayoría de mama, mientras se abrochan los chalecos salvavidas para entrar a remar al lago.

Pese a ser un grupo "que va fluctuando" son unas doce. La mayoría de A Coruña, pero también de Neda y de otros concellos próximos, que tienen entre 30 y 50 años. Ya han mirado fijamente al miedo, a la incertidumbre, a la muerte. Es difícil ponerse en ese lugar sin sentir pánico y vértigo a la vez. Se entienden sin apenas palabras. Lo han superado. Y ahora comparten, además de un pasado y muchas pruebas por delante, una piragua que se ha convertido en su lugar seguro.

"Remar juntas tiene muchos beneficios físicos, pero también psicológicos y de apoyo emocional", dicen. A las mujeres supervivientes de cáncer de mama el Dragon Boat les ayuda a prevenir la rigidez en el hombro, que conlleva a veces la extirpación del pecho, y a no dejar crear el lincedema. "Es líquido que se acumula en el brazo y es algo muy recurrente en mujeres que han pasado por este tipo de cáncer", explican. "Musculas muchísimo, y drenas", añaden, mientras destacan que dejando a un lado la condición física, lo más importante para ellas es el grupo: fortalecerse emocionalmente, ganar confianza, compartir, establecer conexiones...

"Pero es algo lúdico-saludable. Que la gente no se vaya a pensar que estamos hablando todo el rato de la enfermedad, si después hablamos de todo menos de eso", se apuran a matizar. Todos los días, menos en el último entreno. Una de las chicas del equipo está de celebración. Con un cáncer de pecho en estadio 4, sin apenas posibilidades de sobrevivir, ha recibido la buena e inesperada noticia: su enfermedad se ha cronificado y la van a operar. "No daban nada por mí, y me van a operar en unos días. Que me quiten las bombas ya, que me las desactiven", dice con una sonrisa y tanta naturalidad que alguien que no ha vivido de cerca la enfermedad se tambalea como su piragua con cabeza de dragón cuando entra en el agua.

La felicidad, entre ellas, se contagia. El 90% son mujeres supervivientes de cáncer de mama, pero también hay dos que pasaron por un cáncer de ovario. "Los tratamientos duran años", dicen unas mujeres que entrenan una o dos veces por semana y que ya han competido en Murcia o en Barcelona, donde junto al club BCS de Málaga, con el que hicieron equipo mixto, recibieron un premio al mejor espíritu solidario.

"Ahora queremos seguir entrenando y empezar a competir en proximidad, pero la ilusión no es el campeonato ni el resultado, sino el viaje maravilloso que hacemos juntas", dicen. Quizás por eso su reto es sumar a más mujeres y crear un nuevo equipo con gente de As Pontes y de los alrededores. "Venimos de la mano de la Cámara de Minas, entrenamos en el lago, y digamos que nuestro equipo se pivota en tres puntos fuertes: la salud, el deporte y el medio ambiente".

"Nuestra idea es que sea gente de aquí y competir todas juntas", dicen, al tiempo que explican que, pese a que los mayores beneficios reconocidos del Barco Dragón son para el cáncer de mama, quieren abrir esta iniciativa a todo tipo de supervivientes de cáncer y pacientes oncológicos.

"También se puede hacer un equipo mixto y que haya hombres", apuntan, al tiempo que animan a la gente a sumarse y tratan de borrar algunos tabús, aún sabiendo que hay "mucho ostracismo" con "la enfermedad innombrable".

"Es importante visibilizarla. La gente piensa que venir aquí va a ser un recordatorio continuo de la enfermedad y no es así. Y hay gente que quiere olvidar y es reacia, pero el que se inicia quiere volver", aseguran, justo antes de empezar el calentamiento después de que el entrenador reparta los sitios en la piragua para compensar los pesos. Dentro van diez remeros, un timonel y una persona tocando el tambor para llevar el ritmo.

"Tenemos muchas ganas de hacer un equipo de aquí de As Pontes. Es un proyecto en el que estamos muy implicados", dice Iván Pena, el responsable del club Náutico Folixa y un deportista que sabe lo que es competir, y ahora también lo que significa remar para vivir.