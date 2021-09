Reivindican con una caminata el arreglo de la Torre de Caldaloba

Algo más de medio centenar de personas, representando a alrededor de una veintena de colectivos de la provincia, participaron el sábado en una caminata revindicativa para exigir el arreglo de la Torre de Caldaloba y su puesta en valor.

"A idea é manter un fío reivindicativo que non pare ate que a torre polo menos sexa adquirida pola Xunta en vías de recuperación. Consideramos que é o primeiro paso para poder poñela en valor e pensamos que é perfectamente viable", explicaba Alberte Ansede frente a la fortaleza cospeitesa.

La jornada, la tercera acción reivindicativa de estos colectivos, tras una concentración y una limpieza en la zona, arrancó con una caminata circular de unos ocho kilómetros por los alrededores de la torre. Y continuó con una comida de confraternidad y una sobremesa festiva que incluyó una foliada.

"Antes da última limpeza reivindicativa a Xunta anunciou que ían limpar o contorno da torre e outras actuacións que non se levaron a cabo. Non lle tocaron a nada", recordaron desde los colectivos convocantes, que se mostraron dispuestos a seguir luchando y alzando la voz en la defensa del patrimonio mientras no se tomen medidas.

En ese sentido, los colectivos tienen previsto dentro de un mes, más o menos, presentar un libro de Antón Meilán sobre sucesos históricos relacionados con la Torre de Caldaloba. Y las acciones de concienciación, además, se reforzaron con un encargo de una obra teatral a la vilalbesa María Xosé Lamas, que ya está escrita y cuyo objetivo es llevar la historia de la fortaleza cospeitesa al mayor público posible a través de representaciones escolares o de diferentes colectivos interesados.