Os Reis Magos, a punto de chegar

Melchor, Gaspar e Baltasar, as súas Maxestades de Oriente, volven un Nadal máis a visitar a todos os nenos das terras chairegas, meiregas e pontesas para que ningún quede sen o seu agasallo.

Será este xoves, día 5, cando pequenos e maiores poderán saudar aos Reis Magos e facerlle entrega das cartas de última hora.

A primeira parada será ás 11.15 horas en Momán (Xermade) e a segunda, ás 11.45 en Labrada (Guitiriz), ambas promovidas polas respectivas parroquias e que contarán con reparto de agasallos doados por Coca-cola e de caramelos.

Xa pola tarde, ás 15.30 no Campo da Feira de Parga, en Guitiriz. Despois estarán, ás 16.00 horas, en Xermade, onde serán recibidos no pavillón; en Castro de Rei, onde farán parada no teleclub; na Pastoriza, a onde chegarán con música e agasallos, e en Pol.

Á mesma hora desprazaranse a Abadín, onde visitarán o centro de día, pasearán pola localidade e entregarán agasallos aos nenos. Ás 16.30 horas comezará a cabalgata en Guitiriz, que sairá da Ponte Veiga cara o consistorio.

Ás 17.00 horas estarán en Begonte, co tradicional desfile, e en Meira, onde haberá percorrido dende a Praza do Concello, agasallos, chocolatada e roscón de reis. Media hora máis tarde desprazaranse ata Cospeito, onde ademais da cabalgata polas rúas terán un recibimento no pavillón de Feira do Monte, con inchables e chocolate con churros.

Máis tarde, ás 18.00 horas, estarán nas Pontes, onde sairán da Rúa Monte Caxado. Os veciños poderán desfrutar de música, xogos, chocolatada e roscón, uns manxares que tamén se degustarán en Muras.

Ás 18.15 será a quenda de Vilalba, onde pasarán polas rúas e recibirán aos nenos na Praza da Constitución, ademais de recorrer antes varias parroquias do concello. E tamén a de Castro de Ribeiras de Lea, onde os Reis sairán do hotel Río Lea e farán unha recepción na casa da cultura.