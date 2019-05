Rehabilitan la antigua escuela santaballesa de Bordelle como local social

La Asociación Cultural Casa Escola de Bordelle acaba de rehabilitar, con una ayuda de unos 20.000 euros concedida por el Concello de Vilalba, el inmueble donde se ubicó la primera institución educativa oficial de la parroquia vilalbesa de Santaballa, que cerró sus puertas a principios de los años 80.

"O edificio estaba completamente derruido, xa se fixeron uns traballos anteriores e agora mellorouse significativamente tanto o interior como o exterior", explica Julio García, el tesorero de una entidad vecinal que se creó en 2014 y que cuenta en su directiva con Julia Bermúdez, como presidenta; Miguel Guizán, como vicepresidente, y Manuel Castro, como secretario.

Los trabajos en la antigua escuela del barrio de Bordelle, reconvertida en un centro sociocultural, consistieron en mejorar el revestimiento exterior del inmueble, así como en dividir el interior, en el que se construyeron baños y un espacio de cocina para el uso de la asociación.

"Tamén se fixo a fosa séptica, dotouse de auga o inmoble e instalouse un calentador", añade García, recordando que previamente la Diputación Provincial de Lugo les había concedido una ayuda de 9.200 euros para la sustitución de los ventanales, una subvención similar a la que recibieron del Concello y con la que se sustituyó el tejado deteriorado.

"Estamos moi contentos co respaldo das institucións e esperamos seguir contando coa súa axuda para poñer en valor este inmoble que data do primeiro terzo do século XX e está a piques de cumprir o seu centenario", dicen desde la asociación cultural y vecinal, que siempre se ha mostrado muy activa desde su constitución.

Así, desde hace tres años convocan una caminata por la parroquia, de unos seis kilómetros de distancia, que lleva a los participantes al yacimiento arqueológico de Pena Grande.

"Temos moito patrimonio natural e arqueolóxico que hai que potenciar e mostrar", dice el tesorero de la asociación vecinal, recordando que ya han organizado también charlas, conferencias y recreaciones históricas, con la estrecha colaboración del Museo de Prehistoria e Arqueoloxía (Mupav) de Vilalba.