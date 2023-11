Regueifas para Manu Chao

"Somos do Basanta Silva/ímonos presentar/no noso club de regueifa/moito estamos a gozar/imos facer unha festa/a regueifa espallar/moito nos gustaría/que nos poidas contestar". Así comeza a peza 'Regueifando a Manu Chao', que o alumnado do IES vilalbés ideou sobre a base de 'Bongo Bong' e difundiu cun dobre fin, renderlle homenaxe ao músico con raíces vilalbesas, que introduciu o xénero nalgúns dos seus concertos, e convidalo a que interactúe con eles e os visite.

Non é esta a única canción do fundador de Mano Negra que lles serve de inspiración aos regueifeiros e regueifeiras de Vilalba, que hoxe porán sobre o escenario do auditorio municipal vilalbés, a partir das 20.00 horas, todo o seu bo facer no espectáculo Regueifa na Chaira-Regueifa Tour, promovido en colaboración co Concello de Vilalba e ao que se suma o obradoiro Escola Semente de Compostela, que tamén fixeron versións propias na honra de Manu Chao.

O mestre Séchu Sende, As Laretas (gañadoras da Liga da Regueifa 2022-2023 en Vilalba), Os Ati + Friends (regueifeiros da cabeza aos pés), As Curuxas (regueifeiras nocturnas) ou Flor do Toxo (regueifeira maior do IES) non faltarán nunha cita que conta coa "regueifeira maior do reino de Galiza", Lupe Blanco, e co "regueifeiro mítico do país", Suso de Xornes, así como coa asociación Xermolos, que fará entrega ao Ceip Mato Vizoso dos premios do Certame Terra Chá.

"Nós estamos moi contentas/de que este país te cure/esperamos que esta lingua/por moitos séculos dure", recitan, nomeando amizades -"Xurxo, Pinto ou a Xosefa"- dun cantautor do que din que polas súas raíces é "un pouco bertsolari/e tamén regueifeiro/clandestino e rastafari".

E mentres agardan a desexada resposta de Manu Chao, o que sería "moi divertido", seguen a falar con el mediante a regueifa, comprometéndose a facerlle unha "gran festa" e ata a "convidalo a roscón" e facéndose oír co seu pegadizo retrouso: "Regueifando, regueifando/regueifando a Manu Chao/espallando, espallando/a regueifa pola Chá".