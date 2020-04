Por un regreso con plena confianza

Mientras la incertidumbre se ha ido apoderando de todos los estamentos de la sociedad desde el inicio del estado de alarma a causa del coronavirus hace ya mes y medio, otros han tratado de ir un paso por delante imaginando cómo puede ser la nueva realidad que nos espera cuando la situación trate de regresar poco a poco a la normalidad del día a día. Y es que muchos lo tienen claro: después de la pandemia del Covid-19 "moitas cousas van cambiar".

Esta afirmación la tiene clara Mari Fra Rico, mariñana de nacimiento y vilalbesa de adopción, que regenta la tienda Lanas Pingüin Corsetería en la capital chairega y que desde que empezó la crisis sanitaria ya se planteó cómo tendría que ser el día de la reapertura.

Por ello, ha dotado su local comercial con todo tipo de medidas de seguridad, higiénicas y de desinfección, para "volver a abrir coa confianza de que é un lugar seguro e bon para todos".

La más novedosa es la instalación de una máquina climatizadora de ozono, que permite la limpieza del aire de virus, bacterias, etc., haciendo uso de ella dos veces al día. A ello se le une que una empresa, Limpiezas García de Grupo Galcar, realizará una desinfección dos veces a la semana por vaporización de ozono con máquina para que el producto interactúe en todos los espacios del local y en tejidos y prendas en general.

Una empresa desinfectará dos veces a la semana el local vaporizando ozono

La desinfección con los virucidas Nebull en el aire por medio de la pulverización, Sanit Complet en superficies —mostrador, pomos de la puerta, estanterías o probador, tras la visita de un cliente— y Sanit Desinfect en el suelo completan el kit higiénico-sanitario que Mari Fra incorporará a su nueva rutina cuando vuelva a abrir las puertas de su tienda, ya que cada uno tiene unas pautas de utilización.

"Bueno, esto é o que vou facer eu, pero espero que moitos comercios máis o fagan para que Vilalba sexa un sitio seguro para vir mercar. A vila é un centro de comercio impresionante e temos que facer un pouco de fincapé en que aquí podemos vir comprar, que é un comercio seguro o día despois de que pase todo e para un novo tempo. Hai que darlles esa seguridade aos clientes porque son o noso tesouro e temos que coidalos", explica Mari Fra, que se ofrece a asesorar a todo aquel que esté interesado en conocer las medidas de desinfección que aplica a su comercio.

"Cando nos mandaron cerrar xa empecei a pensar daquela en que habería que facer para poder volver abrir. Empecei a mirar co meu marido por internet cal podía ser a opción boa para este tipo de tenda e vimos o da máquina de ozono. Non é legal aínda, pero tampouco ilegal, e é un sistema que dentro do que cabe é fácil e garantiza que o contaxio non vaia adiante", apunta la vendedora.

En cuanto tuvo que cerrar, Mari Fra pensó en qué tendría que hacer en su local para poder reabrir

A estas innovadoras medidas se les unen otras ya conocidas por todos y con las que poco a poco nos vamos familiarizando, como las mamparas protectoras en el mostrador, las marcas en el suelo para definir la distancia de seguridad o un dispensador automático de gel hidroalcohólico en la entrada.

Además, hizo acopio de guantes de nitrilo, mascarillas quirúrgicas y pequeños botes de gel desinfectante para repartir entre los clientes —el último, con una compra mínima—. Y como no podía ser de otra manera en una tienda de lanas, también elabora mascarillas de ganchillo y con un filtro de algodón por la parte interior.

Para Mari, cualquier esfuerzo es poco para sus clientes, que se convierten en amigos en muchos casos, y hace un alegato a favor del comercio local, no solo por su trato personalizado, sino también por tener una mayor seguridad a la hora de seguir la trazabilidad que debe tener un producto.