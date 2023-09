El regreso de un negocio de toda la vida

A sus 73 años se define como "vintage", un concepto que también se podría aplicar a muchos de los productos que Lita Martínez Bermúdez venderá en su tienda de As Pontes, un negocio "de toda la vida" que regresa después de dos décadas.

La pontesa, que asegura que nació "entre telas", se crió desde niña en la conocida popularmente como tienda de Remedios, negocio que su madre abrió en 1941 en la céntrica Praza do Hospital, y que ella misma regentó hasta que el Concello derribó el inmueble a principios de los años 2000 al ser expropiado.

"Era conocido como El Corte Inglés, yo misma le puse el nombre entre risas cuando abrieron los grandes almacenes en A Coruña, porque aquí también teníamos un poco de todo", cuenta con una gran sonrisa Lita, mientras repasa toda una vida detrás del mostrador.

Y es que lejos de rendirse, después del varapalo de ver desaparecer su histórica tienda de As Pontes, decidió abrir un nuevo negocio en Narón, donde estuvo residiendo los últimos 21 años.

"Me fue muy bien, pero siempre tenía el gusanillo de volver a mi pueblo y reabrir aquí. Y por fin lo logré", afirma completamente feliz, y esperanzada en volver a recuperar a toda esa clientela que tenía y que procedía de diversas localidades.

"Llegábamos hasta O Val de Xestoso, venía gente de As Somozas, Recemel, Piñeiro, Roupar, Santaballa...", enumera Lita, reivindicando que en las estanterías de su establecimiento, que abrirá de lunes —solo por las tardes—a sábado —solo por la mañana— seguirá teniendo "un poco de todo" para satisfacer a sus clientes más exigentes.

"Tenemos productos textiles de todas clases —hay ropa, telas, sábanas...—, paquetería, mercería", cuenta Lita, que dice que nunca trabajó "las modas", sino que lo que tiene son productos "clásicos" de "toda la vida".

Desde su regreso a As Pontes ya ha tenido la oportunidad de reencontrarse con muchos vecinos que han querido acercarse para saludarla y desearle lo mejor en esta nueva etapa en su recién estrenada ubicación, que está también en la Praza do Hospital, pero en un local que fue hospedaje y que era "la casa de Pilarita Soto", explica Lita, que adquirió el inmueble para cumplir su gran sueño.

Este pasa por continuar dedicándose a la venta hasta que el cuerpo y los achaques propios de la edad se lo permitan. "Quiero seguir con el negocio hasta que pueda. Nací entre telas, lo llevo en la sangre", afirma rotunda la mujer, consciente de que en esta nueva etapa se enfrenta a un momento delicado del comercio local.

"No va a ser fácil, tengo que recuperar a la clientela, pero siempre dejé las puertas abiertas y mi familia fue muy trabajadora y se dedicó a servir al pueblo de As Pontes", añade, afirmando que su vida ha ido girando "como una noria" y que ahora vuelve al punto de partida para "volver a empezar con la misma energía, vitalidad e ilusión de siempre". Y que así sea por mucho tiempo.