A Coral Polifónica Vilalba retoma a súa actividade cun novo director

A música é unha arte enraizada na tradición que enche de cultura a comarca da Terra Chá, especialmente a súa capital, Vilalba, onde as opcións se multiplican á hora de gozar deste tesouro inmaterial.

Confírmao a actividade de Baruk Domínguez, inmerso nesta arte dende a súa adolescencia, que recentemente tomou as rendas da Coral Polifónica Vilalbesa, á vez que colabora co proxecto da Minibanda e imparte clases na Escola de Música de Vilalba, ademais de formar parte de grupos musicais como Irmandades do Falo e Corredores de Sombra.

A institución coral volta tras a pandemia con caras novas e coa ilusión de que se sigan sumando apaixoados pola música, pois a falta de relevo xeracional vén afectando á agrupación dende fai anos e a idade media dos integrantes é, a medida que pasan os anos, cada vez máis elevada.

Un coro veterano que naceu fai xa 60 anos baixo o nome de Masa Coral de Vilalba, 15 homes dirixidos por Agustín de la Torre aos que se sumaban as voces femininas duas décadas despois, no ano 1982, cando se formaba a Coral Polifónica Vilalbesa.

A coral, que conta con baixos, tenores, contraltos e sopranos, forman o grupo reúnese dúas veces á semana durante o verán para ensaiar

Baixos, tenores, contraltos e sopranos que, ademais de cantar nas misas da igrexa parroquial, actuaban en escenarios foráneos, como Lugones ou Cedeira. Ata que chegou a pandemia, un punto de inflexión que paralizou a coral, como a todo, sen previo aviso.

Ao perigo de ensaiar xuntos, pola forma de transmisión do covid-19, sumouse o peche das instalacións do conservatorio. Problemáticas que foron dificultando a volta á normalidade da coral, que aínda está a medio camiño de recuperala por completo.

Ademais, Uxío García Amor, párroco de Vilalba e director da coral ata a chegada da pandemia, sufría "os achaques propios da idade", confesa Baruk, o que obrigou a este último a relevar a don Uxío no seu posto de dirección.

Tras a petición da directiva e unha vez axustados os horarios, en maio deste ano Baruk púxose ao fronte da Coral Polifónica de Vilalba. Xunto a el, unha vintena de voces participan activamente nos ensaios, ás que hai que sumar aquelas que aínda quedan na casa por medo a contaxiarse dun virus que ata nos roubou a música.

A coral cantará na misa das festas de San Ramón e Santa María os días 1 e 4 de setembro

"Comezamos con cousas sinxelas, con ensaio-erro e ensaio-acerto", explica o actual director, que aproveitou para ampliar a súa formación e realizar un curso de dirección coral con motivo deste novo cargo. Baruk non consideraba suficiente a súa experiencia como membro do Coro Gaos da Coruña "porque me faltaba a parte técnica", apunta.

Unha vez aprendidas cuestións de técnica vocal e movementos de dirección voltou o cante ás instalacións do conservatorio, onde o grupo de coro se reúne para ensaiar cada martes e cada xoves ás 20.00 horas, agora no verán, pois durante o curso as posibilidades horarias de Baruk redúcense ao ter que compaxinar a súa vida laboral, familiar e musical.

A pesar da pouca dispoñibilidade, Baruk sempre atopa un oco no que darlle vida á música, e neste caso ao cante, un mundo no que bota en falta a implicación das novas xeracións. "Non quero ser completamente pesimista, pero os novos cremos que estamos interconectados co mundo grazas ás redes sociais cando en realidade estamos desconectados da sociedade, illados nas nosas casas", lamenta o novo director da coral cando fala da falta de relevo xeracional para a institución do cante vilalbés.

A coral volverá ás festas patronais con dúas actuacións

Con motivo da celebración das festas patronais de Vilalba, a Coral Polifónica Vilalbesa poñerá a nota musical da misa o día de Santa María, xoves 1 de setembro ás 12.00 horas, e o día da feira, o domingo 4 tamén ás 12.00 horas.

Pezas sinxelas

Nesta volta ás actuacións, o novo director, Baruk, asegura que comezarán con interpretacións sinxelas, «a dúas voces en lugar de a catro como viñan facendo antes», explica.

Regreso das viaxes

Mentres recupera a normalidade, o grupo vaticina retomar as actuacións fóra de Vilalba como facía antes da pandemia. Unha recuperación para a que será tamén imprescindible financiamento público, pois a coral é unha asociación sen ánimo de lucro e, polo tanto, sen beneficio económico.

Coro infantil

En busca de paliar a problemática do relevo xeracional, a coral polifónica, xunto á Escola de Música e á Banda de Música de Vilalba, impulsará o vindeiro curso un coro infantil para achegar os máis pequenos á arte de cantar e posibilitar a entrada de novos integrantes ao grupo. Esta iniciativa contará así mesmo coa colaboración do conservatorio vilalbés.

Empezar de cero

O coro infantil partirá con pezas "moi accesibles" e non será necesario ter ningún coñecemento previo sobre música para formar parte del, "só a vontade de participar".