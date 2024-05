Refuxio da Teixeira: un inigualable para os troiteiros

Hai lugares nos que os reloxos se paran e o tempo deixa de contar. Como por arte de maxia. E o refuxio da Teixeira, esa pequena construción de pedra que sobrevive ao paso do tempo na área recreativa da Retorta, en Ribeira de Piquín, é un deles.

Di Víctor Carrera, o presidente da asociación de pesca Rodeo, que non hai desestrés mellor que unha escapada a este paraíso, que sitúa no ránking dos "insuperables" e "inigualables" para os amantes da pesca e para os que gozan da grandeza da natureza, que fai ao visitante diminuto.

"É un dos lugares máis illados que coñezo pero ao mesmo tempo dos que está máis preto da casa", di un pescador natural da Ponte de Outeiro, en Castro de Rei, pero asentado dende hai máis dunha década en Ribeira de Piquín.

Refuxio da Teixeira. EP



"A caseta ten unha cheminea para refuxiarse os pescadores, quentarse, e unha mesa de cantería para comer", describe, mentres viaxa a través das sensacións que xa ten gravadas no seu cerebro.

"A contorna é insuperable. Todo verde e metido nun furadiño entre montañas, rodeado de árbores", di, e un case pode pechar os ollos e respirar con el á beira do río mentres escoita o correr das augas do Eo, que marcan o ritmo.

"É unha zona de río rápido, vén con caída e é perfecta para pescar. Agora hai algúns reos, pero sobre todo o que hai son troitas", di, consciente de que non son os tempos de antes.

"A troita foi a menos, pero estanse tomando medidas para intentar combater iso, con tramos de pesca sen morte, recortáronse as capturas, os días hábiles para a pesca... Ía en decadencia pero segue sendo un reclamo. A federación fai aquí varios campionatos. Ribeira de Piquín, aínda que sexa de montaña, é bastante accesible e iso atrae turismo de lonxe", asegura o presidente de Rodeo, un colectivo que este sábado organiza unha nova edición da Festa da Troita. Suma 140 socios, moitos, e cada vez máis, de fóra.

"O que vén pescar a Ribeira de Piquín repite sempre", di. E volve a carón do río, a área recreativa da Retorta. "Ofrece moita tranquilidade e se che gusta pescar é un desestrés total. Cando estás a tope de traballo ir alí é o mellor", asegura. Pero están avisados, non leven reloxo, non funciona.

Área da retorta, en Ribeira de Piquín. EP

Como chegar

Ao chegar ao Chao do Pousadoiro e cruzar a ponte sobre o río Eo, nese característico cruce cheo de sinais e destinos, hai que coller á esquerda, cara á Pontenova. Despois duns cinco quilómetros de percorrido, apartar por unha pista á esquerda e continuar recto ata o refuxio, enmarcado na área recreativa da Retorta.

Un lugar con servizos

Aparte do propio refuxio, na área recreativa hai mesas e bancos para comer e grellas para cociñar. Ademais, o Concello rehabilitou hai pouco a ponte colgante que se usa para cruzar o río.

Ruta de sendeirismo

A área recreativa é unha das paradas obrigadas da PR-G 209 Ruta río Eo-Pena Millares, que parte da capitalidade municipal e chega ata Barcia nun percorrido de 12,4 quilómetros.